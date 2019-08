Donald Trump insiste en la adhesión de Rusia al G7

Aludiendo a sus fuentes diplomáticas el diario británico The Guardian comunica que el mandatario estadounidense insiste en la adhesión de Rusia al G7, refutando los argumentos de que ese grupo debe seguir siendo una asociación de democracias liberales.

"Hemos sostenido una conversación sobre este tema, sobre Rusia, sin organizar una votación ni nada semejante. Me inclino a decir un sí, pero no todos están de acuerdo", dijo al responder a las preguntas de los periodistas de si planea invitar a Rusia para la próxima cumbre del Grupo. "Yo lo considero útil, pero otros no están obligados a compartir mi opinión", agregó.

Sin embargo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Rusia no tiene la intención de plantear su regreso al Grupo de los Ocho, del cual fue excluida en 2014.

El argentino Juan Martin Gonzáles Cabañas, politólogo, analista del Dossier Geopolítico, y asesor de asuntos estratégicos de la legislatura de Corrientes opina que "la situación actual del G7 se percibe como una mesa chica devaluada y en crisis. Esto se debe a cuestiones internas como tenciones propias entre los miembros del foro".

Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, instó al Gobierno a tomar medidas suplementarias para un crecimiento más estable de la economía. "El crecimiento económico debe ser más estable y más dinámico. Tenemos que debatir qué medidas adicionales se requieren para ello", declaró el mandatario ruso.

En tanto el jefe de la diplomacia de Irán, Mohamad Javad Zarif, llegó el 26 de agosto a Pekín procedente de Biarritz, donde en los márgenes de la cumbre del G7 sostuvo negociaciones con el presidente y el ministro de Exteriores de Francia así como con altos consejeros diplomáticos del Reino Unido y Alemania.

Destacamos que la moneda rusa empezó la semana con una marcada subida frente al dólar sobre el telón de fondo del optimismo generalizado en los mercados financieros, señala el portal ProFinance.ru.

En otro orden, este 26 de agosto entró en vigor el nuevo paquete de sanciones que EEUU implantó contra Rusia, a raíz del caso de intoxicación del ex agente de la Inteligencia de Rusia Serguei Skripal y de su hija Julia, en marzo de 2018, en la localidad británica de Salisbury.

Noruega no ve claro que la Ruta Marítima del Norte a través del Ártico sea económicamente viable. El país también estudiará si la ruta cumple con los estándares en materia de protección del medioambiente, ha dicho al periódico ruso Izvestia la ministra de Exteriores noruega, Ine Marie Eriksen Soreide.

El gasoducto Nord Stream-2 está ya construido en un 75%. En un comunicado de la compañía operadora del proyecto, Nord Strem-2 AG se lee que, las obras continúan actualmente en Rusia y en Alemania.

Estos y otros temas en El Punto.