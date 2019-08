Otra intromisión burda de EEUU en los asuntos internos de Rusia

Vladimir Putin asistió el 10 de agosto en Sebastopol, Crimea, al espectáculo de moteros de 'La sombra de Babel' adonde llegó montado en una moto.

El diputado Vladislav Ganzhara, del Consejo de la república de Crimea, comentando la reacción de Washington, destacó que la visita de autoridades rusas a Crimea es asunto interno del país.

"Nos importa un bledo la opinión que se exprese, ya sea en Ucrania, en la embajada de EEUU, o en el lugar que sea del planeta, con respecto a las visitas de las autoridades máximas de la Federación de Rusia, sobre todo del presidente de nuestro país", indicó el político crimeo.

En otro orden de noticias, según declaró el presidente de EEUU, Donald Trump, su país está aprendiendo mucho de la reciente explosión de un misil en Rusia, y aseguró que el Pentágono "tiene una tecnología más avanzada" que sus pares rusos.

El 10 de agosto, la empresa rusa Rosatom informó que cinco de sus empleados murieron el 8 de agosto a causa de una explosión ocurrida mientras realizaban "labores técnicas y de ingeniería con fuentes isotópicas de alimentación del propulsor". La explosión provocó unа onda expansiva de tanta potencia que los empleados de la empresa acabaron en el mar.

El politólogo Vladimir Shapoválov opina que, ante tal situación, lo declarado por Donald Trump es impertinente.

"El presidente Trump ha vuelto a tocar el fondo del cinismo, permitiéndose lo que la gente por lo general no hace, y es el de hacerse publicidad con la muerte de personas. En semejantes situaciones se suele expresar condolencias, mientras que Donald Trump declara, en relación con ese suceso, que los norteamericanos tienen tecnologías más avanzadas", recalcó Shapoválov.

EEUU no hará ningún tipo de negocios con la compañía china Huawei, según la reciente declaración del presidente norteamericano, quien no obstante no excluye la posibilidad de lograr algunos avances en caso de que EEUU y China alcancen un acuerdo comercial.

Según el mandatario estadounidense, dicha compañía representa una amenaza para la seguridad nacional y, por eso, ha decidido renunciar definitivamente a la cooperación con esa empresa.

Huawei declaró, en respuesta, que hace varios años que está diseñando su propio sistema operativo Harmony OS que puede ser utilizado en diferentes dispositivos, desde smartphones hasta altavoces y sensores inteligentes.

Experto de la Universidad de Finanzas de Shanghái, Li Kai, señala que "la creación de su propio sistema operativo tiene una importancia estratégica para Huawei".

Estos y otros temas en El Punto.