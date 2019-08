Un experto advierte que EEUU hace todo para agravar la crisis interna en Venezuela

El ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que la delegación del Gobierno no asistirá a las reuniones de diálogo previstas para el 8 y el 9 de agosto en Barbados. En Moscú consideran que sería conveniente que el diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana tuviera continuidad.

Rodríguez, quien preside la delegación gubernamental en estas negociaciones, atribuyó la decisión de Caracas a la más reciente ronda de sanciones impuesta por EEUU contra Venezuela.

El 5 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que congela todos los activos de Venezuela en ese país e impide a cualquier empresa de su país o extranjera usar el sistema financiero de esa nación para realizar transacciones con Caracas.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha calificado esta acción como gravísima y ha pedido al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y al secretario general, Antonio Guterres, pronunciarse ante lo que aseguran es una "violación masiva" de los derechos humanos de los venezolanos.

El experto ruso, Alexánder Chichin, dijo a Sputnik que EEUU hace todo lo posible para agravar la crisis interna en Venezuela:"Ahora Venezuela está soportando una presión muy cruel y la Administración estadounidense está haciendo todo lo posible para hacer de la crisis en un colapso total".

El doctor en derecho Constitucional Jesús Silva opinó para nosotros desde Venezuela:"Este acto debe ser considerado de carácter provisional. Es un mensaje claro a los EEUU, respecto a que el criminal bloqueo contra nuestro país no conseguirá derrocar el gobierno de Maduro. Queda muy claro ante la comunidad internacional que esa acción de D. Trump lo convierte en responsable principal de la crisis económica venezolana. También es un mensaje a la oposición venezolana. Le hace ver claramente que tener el respaldo de EEUU no le garantiza la conquista del poder político. Se inicia una etapa difícil, pero no será el final de la revolución bolivariana, y como lo hiciera Cuba en su momento frente al embargo de EEUU, los venezolanos estamos preparados para resistir".

En otro orden, el Gobierno ruso destinará casi 6.000 millones de rublos (unos 92 millones de dólares) para sofocar los incendios forestales en Siberia y Extremo Oriente, informó el primer ministro, Dmitri Medvédev, en una reunión del gabinete de ministros.

"La situación más complicada se desarrolla en tres regiones de Rusia: Krasnoyarsk, Irkutsk y Yakutia. Se llevan a cabo las operaciones para sofocar los incendios, se utilizan los aviones de los Ministerios de Emergencias y de Defensa, así como otros equipos. Además, destinarémos 600 millones de rublos [cerca de 9 millones de dólares] a la región de Amur, en el Lejano Oriente ruso, una de las provincias más afectadas por las inundaciones", precisó el jefe del Gobierno ruso.

Según los datos del Servicio de Protección Aérea de Bosques (Avialesojrana) correspondientes al 8 de agosto, los incendios forestales afectan una superficie de unos 2,4 millones de hectáreas (24.000 kilómetros cuadrados) en el este de Rusia. Es una extensión equiparable a países como Haití, El Salvador o Guinea Ecuatorial.

Entre tanto, Israel junto con EEUU está participando en la misión de vigilancia en el estrecho de Ormuz , declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, según informan medios israelíes.

Katz reveló por vez primera la información sobre la participación israelí en la misión conjunta con EEUU. En palabras del ministro, Israel presta su asistencia en la recolección de datos de inteligencia y, asimismo, "en otras áreas en las que cuenta con posibilidades y una primacía relativa".

Los aliados europeos de EEUU en la OTAN dieron a entender que no tomarán parte en dicha misión pero, por otra parte, es posible que promuevan una iniciativa por separado sobre el particular.

Según el experto ruso Stanislav Tarásov, Israel ya había originado muchas situaciones peligrosas en las relaciones entre EEUU e Irán. Ahora Israel aparentemente se expone en calidad de blanco potencial, lo que, obviamente, agrava la situación en torno al estrecho de Ormuz.

