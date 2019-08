Washington sospecha a China de financiar el programa nuclear norcoreano

La opinión de una corte de apelaciones del 30 de julio pasado ratificó una orden de un juez de Washington que obliga a los tres bancos a comparecer para entregar información sobre las transacciones en cuestión. El tribunal aclaró que la fiscalía no "sospecha actualmente" que los bancos chinos incurrieron en irregularidades.

Los bancos, que no han sido identificados en documentos judiciales, parecen ser China Merchants Bank, Bank of Communications y Shanghai Pudong Development Bank, tres de los 10 principales bancos de China en términos de activos, según un caso, relacionado de embargo de activos. Los tres han emitido declaraciones en las que afirman que no son objeto de investigación por incumplir sanciones.

El analista del grupo financiero Capital Finance, Dmitri Golubovski comentó el tema:

"Si los norteamericanos llegaron a sospechar algo, pues sin falta impondrán sanciones a los bancos chinos. Pienso que es inevitable, más aún teniendo en cuenta la caída del nivel de las relaciones chino-norteamericanas. EEUU puede aplicar cualquier tipo de sanciones, a los chinos les da lo mismo. A mi parecer, el mundo está entrando en la época de la guerra fría, guerra de dos fuerzas equivalentes con desenlace incomprensible".

El analista internacional mexicano Carlos Martinez, dio su parecer al respecto:

"Sin duda alguna, la guerra comercial digital y ahora económica entre EEUU y China sigue ante los ojos del mundo. EEUU continua presionando a China. Esperemos su reacción, aunque países con tal fortaleza pueden afectar secundariamente con sus decisiones a países subdesarrollados o crear nuevas alianzas o tratados a su favor".

Mientras tanto, el grupo terrorista ISIS ha reforzado en los últimos meses su red clandestina en Siria e Irak, según se desprende de un informe del inspector general del Pentágono, Glenn Fine, sobre la operación Resolución Inherente de EEUU y sus aliados en Oriente Medio.

La situación ha sido comentada por el experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladímir Fitin:

"En lo referente a los norteamericanos, me parece que el afán de recrudecer las contradicciones entre las diferentes fuerzas en Irak apunta a justificar el reforzamiento de su presencia militar en ese país y decir, como antes, que las fuerzas armadas norteamericanas siguen luchando contra los terroristas. Todo se hace según este viejo método".

Desde el año 2014 EEUU y sus aliados llevan a cabo en Siria e Irak una operación contra el Estado Islámico, si bien en Siria lo hacen sin el consentimiento de las autoridades oficiales del país.

En otro orden, John Bolton, asesor del presidente de EEUU en materia de seguridad nacional declaró que, una de las razones del abandono de su país del Tratado INF, de eliminación de los misiles de alcance medio y corto, fue el hecho de que China cuenta también con tales cohetes.

El director del Centro de investigaciones político militares Alexei Podberyozkin del Instituto MGIMO, comentando el hecho, dijo:

"China, por sus parámetros en el plano tecnológico, económico y militar se torna cada vez más comparable con EEUU. De ahí que es posible que los norteamericanos piensen que, aquellas fuerzas nucleares que están desplegadas en la Armada del país (en la que abundan misiles de crucero) y en sus bases en Japón sean ya insuficientes para garantizar la supremacía estadounidense. Por tal razón, el centro de la confrontación principal se está trasladando ahora desde Europa a la región asiática del Pacífico".

Estos y otros temas en esta edición del programa El punto.