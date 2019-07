En Venezuela la popularidad de Guaidó está disminuyendo y la oposición pierde terreno

Este 25 de julio, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció nuevas sanciones contra personas y empresas presuntamente vinculadas a la importación de alimentos.

En la lista publicada en la web del Departamento del Tesoro están incluidas 10 personas, entre ellas hijos de la primera dama, Cilia Flores.

El Departamento del Tesoro acusó a quienes aparecen en la referida lista de "dirigir una red de corrupción a gran escala" vinculada con el programa social de alimentos a bajo costo CLAP.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que las sanciones impuestas por el Gobierno de EEUU no detendrán el programa CLAP.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, escribió en su cuenta de Twiiter: "Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la reiterada práctica de terrorismo económico por parte del Gobierno de EEUU contra el pueblo venezolano, al anunciar medidas cuyo fin criminal es privar a todos los venezolanos de su derecho a la alimentación".

#COMUNICADO | Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la reiterada práctica de terrorismo económico por parte del gobierno de EEUU contra el pueblo venezolano, al anunciar medidas cuyo fin criminal es privar a todos los venezolanos de su derecho a la alimentación. pic.twitter.com/9EWySRinY8 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 26, 2019

El director general del Centro Latinoamericano Hugo Chávez, Egor Lidovskói, estima que EEUU ya no confía mucho en que Juan Guaidó pueda hacerse con el poder. Pero ellos deben guardar las apariencias ya que han dado su respaldo a Guaidó.

“Es evidente que EEUU no ha conseguido dar un rápido golpe de Estado. No resultó simplemente porque el pueblo venezolano estuvo del lado del presidente Maduro. Pienso que EEUU no dejará la situación a la buena de Dios… Guaidó, a mi parecer, decidió esperar a que todo lo hagan por él, a que cambien el poder por vía militar, a que lo sienten en el sillón presidencial y así pueda disfrutar de ese rol”, señaló el experto ruso.

“Pero Maduro también se ha fortalecido. Sacó las conclusiones del caso y, por eso, no creo que se produzca un cambio de poder. Pienso que el presidente legítimo seguirá gobernando el país”, declaró Lidovskói.

El Dr. Mario Duarte, Juez Administrativo, miembro del equipo de Dossier Geopolítica Internacional, y Secretario General del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas, experto en ciberseguridad y ciberdefensa, comentó el tema desde Argentina:

”Cada vez se nota muchísima debilidad en las facultades ilegítimas que ostenta esta persona en la comunidad internacional. Muy lejos de los objetivos que se ha trazado EEUU para que Guaidó produzca una revolución. Lamentablemente esta nación es el primer país en sufrir una guerra híbrida. La situación económica en la que se encuentra inmerso este país es provocada por países poderosos que quieren adueñarse de los recursos naturales de la región”.

En otro orden, Italia considera a Rusia un actor clave en el ámbito de la estabilidad y la seguridad mundiales. Así declaró el primer ministro Giuseppe Conte, en la XIII conferencia de embajadores italianos celebrada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo.

“Rusa es el mayor vecino de Europa, lo que en sí mismo es un factor relevante para la seguridad internacional”, afirmó Conte.

El primer ministro italiano expresó la esperanza de que los países europeos desempeñen un papel más activo en cuanto a solucionar el problema del desarme.

“Europa no puede ser mero espectador en el diálogo de Rusia y Estados Unidos sobre temas como el desarme y el control de armas, que influyen directamente en la seguridad europea. Es indudable la preferencia atlántica de Italia, porque la pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte es el eje más importante de la política exterior italiana”, subrayó Giuseppe Conte.

Entre tanto, la situación en torno a Irán pude ser aprovechada como un pretexto para poner “orden” en los intereses norteamericanos en el mercado petrolero global.

Según el experto ruso Ígor Shatrov, “si al estrecho de Ormuz va a llegar una flota norteamericana será creada una coalición bajo el mando de EEUU, naturalmente que ella va a controlar de manera muy específica la situación y, a vigilar evidentemente la navegación de barcos, tanqueros en interés de las corporaciones transnacionales norteamericanas”.

Shatrov estima que EEUU está empeñado en ocupar posiciones líderes en el mercado mundial del petróleo, compitiendo con Arabia Saudí y con Rusia.

© Sputnik / El peligroso juego de EEUU en el estrecho de Ormuz

En opinión del politólogo ruso Alexander Perendjíev, “en el estrecho de Ormuz no va a haber una armada seria alguna ya que las exportaciones de petróleo conciernen a los intereses de corporaciones gigantes que gobiernan la economía mundial”.

Y lo que desean, “es la estabilidad, y no una escalada de la situación”, subrayó el experto.

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.