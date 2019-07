China y Rusia fortalecerán la interacción de sus Fuerzas Armadas

"China y Rusia entraron en una nueva época de relaciones; la interacción de las Fuerzas Armadas de ambos países también entró en una nueva época bajo la dirección estratégica de los líderes de los dos países", dijo el portavoz de la cartera castrense.

Wu Qian subrayó que las FFAA de Rusia y China seguirán activando los correspondientes mecanismos de interacción en intercambios a alto nivel, de cooperación estratégica, de diseños de equipos militares y de lucha contra el terrorismo.

Las principales regiones de la interacción serán la Asia Central y Asia-Pacífico, dado que en esas zonas trabajan activamente los socios norteamericanos, estima el experto ruso Vladímir Kólotov.

China mantendrá su potencial nuclear a un nivel mínimo y no piensa participar en la carrera armamentista, señala el Libro Blanco de defensa nacional publicado por el Consejo de Estado de China.

Por otra parte, el Libro Blanco indica que el gasto militar de China crecerá a un ritmo moderado y subraya que la estrategia militar de Estados Unidos socava la estabilidad global, lo que provocó un considerable aumento de su gasto militar.

​Se indica que las acciones de EEUU empujaron a otros países a desarrollar sus capacidades nuclear y balística, así como crearon una amenaza para la estabilidad estratégica global.

Para el Dr. Daniel Blinder, la cooperación entre China y Rusia marca un hito geopolítico en términos militares en la zona en la que están cooperando geográficamente y, que tiene que ver con el desarrrollo económico de Occidente a Oriente, del Atlántico al Pacífico, sin duda.

Tomás Muñoz, analista internacional argentino, a su vez, expresó a Sputnik que desde la caída de la Unión Soviética, China y Rusia se han acercado en sus lazos tanto político-militares, como económico-comerciales, socioculturales.

