El partido del presidente ucraniano obtiene la mayoría absoluta en el parlamento

Con ese resultado el partido de Zelenski tiene todo para formar el nuevo gobierno de Ucrania sin necesidad de contar con el visto bueno de otras fuerzas políticas representadas en la Rada.

En las elecciones parlamentarias del 21 de julio, los diputados se eligieron en base al sistema mixto: la mitad (225 escaños) a partir de las listas de los partidos y la otra mitad en las circunscripciones mayoritarias, en las que gana el candidato que obtiene el mayor número de votos.

Con el 50% de los votos escrutados, el partido de Zelenski puede contar con 122 escaños por listas de partidos y otros 125 en las circunscripciones mayoritarias, lo que le permitirá crear una mayoría parlamentaria unipartidista.

Los resultados definitivos de las elecciones anticipadas deben anunciarse para el 5 de agosto.

​El politólogo y líder del movimiento de rusos ucranianos Parus, Yuri Kot, dijo a Spútnik que en el Parlamento de Ucrania de nueva legislatura es muy probable que la mayoría de los diputados esté del lado de los partidos que se pronuncian por la continuación de la cooperación con el Fondo Monetario Internacional. Según el politólogo, la continuación del anterior rumbo prooccidental acabará con la economía de Ucrania.

Carlos Víctor Barros Pons, colaborador uruguayo de la otrora Radio Moscú y la posterior La Voz de Rusia, nos ofreció su comentario sobre las elecciones ucranianas al visitar nuestros estudios en Moscú:

"Hoy en día Ucrania se enfrenta a un hermano, que es Rusia. En Latinoamérica esto realmente no resuena. Pero estando aquí, en los países bálticos este último mes, me he enterado de la importancia que tiene. En lo personal entiendo que Ucrania está empacada, sin considerar su existencia gracias a aquella conjunción que tenía con Rusia. Y esos estados no debieran cambiar de bando de un día a otro. Creo que es más importante para Ucrania, que para Rusia, permanecer hermanada, porque está sumamente demeritado todo lo que viene para este gran país desde el Occidente".

En otro orden, la agencia de noticias persa Tasnim publicó documentos y fotos de familia de los estadounidenses que fueron identificados como agentes de la CIA y consecuentemente detenidos por las autoridades de Irán.

Según informó el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional de la República islámica, estas personas trabajaban en 'áreas sensibles' dentro de Irán y algunos de ellos ya han sido sentenciados a la pena capital.

El politólogo Stanislav Tarásov, experto en problemas de países de Oriente Medio, comentó:

"Se trata de un elemento de la guerra psicológica que actualmente tiene lugar entre Irán y Occidente y, particularmente, entre Irán y EEUU. Con anterioridad, los iraníes ya habían anunciado el descubrimiento de agentes estadounidenses e israelíes. No sé si los detenidos en Irán son realmente espías norteamericanos, pero hay que reconocer que en un país como Irán el quehacer de servicios de inteligencia occidentales es algo perfectamente natural".

El experto está seguro de que sobre el telón de fondo del empeoramiento general de las relaciones de Irán con los países occidentales semejantes elementos de la guerra psicológica serán frecuentes en el futuro.

Entre tanto, el Comando Sur de Estados Unidos declaró que un caza Su-30 venezolano escoltó "agresivamente" a un avión de reconocimiento estadounidense EP-3 el pasado 19 de julio.

"Esta acción demuestra el apoyo militar irresponsable de Rusia al régimen ilegítimo de Maduro y destaca el imprudente e irresponsable comportamiento de Maduro, que socava el imperio de la ley internacional y los esfuerzos para contrarrestar el tráfico ilícito", subraya el comunicado.

El Ministerio de Defensa de Venezuela informó, a su vez, que el 19 de julio el avión estadounidense había violado el espacio aéreo venezolano y los intentos de contactar con la tripulación no tuvieron éxito y el avión fue escoltado hasta que salió de la región.

En tal situación EEUU se ha comportado como infractor, declaró el vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma (cámara baja del Parlamento ruso), Yuri Shvitkin.

Según el diputado, la posición de EEUU prueba que no ha abandonado su regla de violar el espacio aéreo de estados soberanos.

"La Fuerza Aérea de Venezuela reaccionó a tiempo, lo cual se enmarca absolutamente en las normas del derecho internacional. Y el que EEUU practique reconocimiento aéreo del territorio de un estado soberano prueba que conculca totalmente los derechos de dicho estado", indicó el parlamentario ruso.

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto.