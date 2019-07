¿Derribó EEUU un dron iraní en el estrecho de Ormuz?

"Contrariamente a las declaraciones falsas de Trump, todos los drones iraníes que realizaban misiones de reconocimiento y control en el golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz regresaron sin contratiempo alguno a sus bases", declaró Shekarchi.

Anteriormente el presidente de EEUU, Donald Trump, había afirmado que el buque anfibio USS Boxer derribó un dron iraní sobre el estrecho de Ormuz. Según el mandatario el aparato se encontraba a unos 900 metros del buque estadounidense.

Las tensiones entre Washington y Teherán continúan en aumento desde mayo de 2018, tras la retirada unilateral de EEUU del acuerdo sobre el programa nuclear iraní [PAIC] y la imposición de varios paquetes de sanciones contra el país persa.

En este sentido, el Mayor General de la reserva y presidente del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Oficiales de la Reserva de las FFAA de Rusia, Vladímir Bogatiriov, comentó la situación:

"EEUU practica su tradicional política de exacerbar la situación hasta el máximo grado de tensión, y esto permitirá seguir desarrollando la línea rígida, cruel y típica: acabar con el pacto nuclear existente, obligar a Irán a abandonar sus posiciones, presionar a los aliados europeos y, de tal modo, llevar adelante los intereses de EEUU no solo en referencia a Irán, sino también a Oriente Próximo".

Mientras Londres quiere evitar una escalada de la tensión con Irán, Washington parece tener otras ideas al respeto https://t.co/QWGM7C2WRZ — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 12 июля 2019 г.

​Valeria Rodríguez, licenciada en Ciencia Política argentina opina al respecto que "en estos últimos tiempos [estos actos] no son más que actitudes desafiantes por parte de EEUU: demostrar quién puede bajar más aviones, quién tiene más poder que otros, asustar, pero no es más que una política del miedo, que a mi juicio, no va a llegar a nada".

Mientras, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se manifestó en torno a la 'actitud hostil' por parte de Rusia y la necesidad de Occidente de mantener las sanciones antirrusas como demostración de fuerza.

"Nuestro privilegio como países democráticos consiste en responder con transparencia, con libertad de prensa y discusiones abiertas", manifestó von der Leyen.

El politólogo y periodista, Yuri Svétov, se mostró impactado ante el tono de las declaraciones de la alta funcionaria europea.

"Es lamentable que el futuro quinquenio en la Unión Europea empiece con tales palabras. No tenemos el menor deseo de destruir a la UE, por el contrario, contemplamos a esa organización como socio con quien hay que hablar, si bien atendiendo siempre nuestros propios intereses. Por eso tomamos nota de la declaración de la Sra. von der Leyen y seguiremos trabajando", apuntó.

En otro orden, la Organización Mundial de Comercio tomó una resolución a favor de China y contraria a los intereses de EEUU. Resolvió que los aranceles antidumping y compensatorios impuestos a los artículos chinos durante la Administración Obama vulneran las normas de la organización. La OMC instó a Washington a actuar en consonancia con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

"La OMC es indispensable como mecanismo de solución de los litigios comerciales y EEUU no puede hacer caso omiso del papel que cumple la organización", dijo a Spútnik la experta del Instituto de Economía Mundial de la Academia China de Relaciones Internacionales Contemporáneas, Chen Fengying.

Estos y otros temas en esta edición del programa El punto.