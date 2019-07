Político alemán aboga por acabar con las sanciones de la UE contra Rusia

"No podemos prescindir de eso. Fue correcto que Rusia devolviera su derecho a votar en el Consejo de Europa, y Alemania forzó la construcción del gasoducto Nord Stream 2. El próximo paso debería ser el levantamiento de las sanciones", subrayó Kretschmer.

Según el funcionario germano, la resolución del conflicto en Ucrania es un factor importante, pero las restricciones contra Moscú no contribuyen al progreso en este asunto.

El argentino Pablo Vázquez, licenciado en Ciencia Política e historiador, nos dio su comentario sobre el tema en cuestión.

"Es una nueva victoria de Rusia en cuanto que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha votado favorablemente para que se restablezca la capacidad de voto del Estado ruso. Esa resolución de la mayoría de los miembros de la institución más antigua en cuanto al respeto de los DDHH le da la posibilidad a Rusia a poder expresarse, sobre todo en un tema que le es concerniente que es su responsabilidad en cuanto a las decisiones en Crimea", dijo.

En opinión del experto argentino, "uno no deja de estar satisfecho por ver la resolución de los estados europeos en considerar la posición de Rusia frente a otras pretensiones que querrían a callar su voz".

En otro orden, la primera ministra británica, Theresa May, expresó su desacuerdo con las palabras de Putin, en su último discurso como jefa del Gobierno pronunciado en el Instituto Real de Relaciones Internacionales.

"El desafío que afrontará Europa defendiendo sus valores", así Theresa May definió lo dicho por el líder ruso Vladímir Putin sobre la idea liberal.

Previamente, en una entrevista con The Financial Times, Vladímir Putin dijo que la idea liberal se ha vuelto obsoleta y entró en contradicción con los intereses de la abrumadora mayoría de la población. Según el presidente ruso, los países occidentales tuvieron que reconocer que algunos ideales del liberalismo no son realistas.

"Nadie, comparando la calidad de vida o los éxitos económicos de democracias liberales como el Reino Unido, Francia y Alemania con la Federación de Rusia, llegará a la conclusión de que nuestro sistema se ha vuelto obsoleto", apuntó la premier británica.

Según el politólogo ruso Igor Kovaliov, hay que comprender que la actual y tradicional élite gobernante en Occidente creció y fue educada precisamente en el paradigma de las ideas liberales que, no obstante, también se transformaban y cambiaban paulatinamente.

"Por cierto que ellos no pueden renunciar a las ideas fundamentales que sentaban las bases de su política, pese a que el desarrollo real de los hechos evidencia que en las actuales condiciones muchos enfoques clásicos ya no sirven. Como consecuencia, el Reino Unido se ha visto en una de las crisis más profundas de la historia", apuntó Igor Kovaliov.

Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró en un video publicado en su canal de YouTube que el retorno a la patria de los marineros arrestados en Rusia puede ser una medida para la reanudación del diálogo normal de los dos países. Así lo había manifestado al presidente de Rusia Vladimir Putin, durante una conversación telefónica.

Las declaraciones de Zelenski han sido comentadas por el politólogo Maxim Zhárov, para quien "Zelenski está repitiendo la experiencia del presidente de EEUU, Donald Trump, quien tomara no pocas medidas divertidas cuando acababa de asumir el poder y, no entendía aún la esencia de las relaciones entre Rusia y EEUU".

Todas estas declaraciones "están, en primer lugar, vinculadas a la campaña electoral, a los comicios parlamentarios ucranianas que se celebran ya este domingo 21, y el partido de Zelenski está perdiendo apoyo, razón por lo que el presidente se ha visto obligado a dirigir él mismo la campaña electoral de su colectividad", considera Maxim Zhárov.

En su opinión, "Rusia justamente empeña esfuerzos para normalizar el diálogo ruso-ucraniano".

El presidente Putin subrayaba que Rusia "no se ha negado nunca a ninguno de los formatos de solución en Donbás", indicó el experto.

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto.