Putin confirma continuo deterioro de las relaciones entre Moscú y Washington

La actual administración estadounidense adoptó en los últimos años varias decenas de resoluciones concernientes a las sanciones contra Rusia, subrayó.

A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó el 12 de junio que se reunirá con su par de Rusia, Vladímir Putin, en el marco de la próxima cumbre del Grupo de los 20 países industrializados y emergentes (G20) que se celebrará los días 28 y 29 de este mes en la ciudad japonesa de Osaka.

"Me reuniré con Putin en el G20", dijo Trump en unas declaraciones a la prensa antes de un encuentro con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, en la Casa Blanca.

No obstante, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, comunicó que Moscú no ha recibido todavía por parte de Washington propuesta alguna sobre preparativos de la reunión.

"Sobre este tema no hay noticia alguna, los estadounidenses no han iniciado nada; no hemos recibido propuestas concretas por parte de ellos, por eso no se realizan preparativos de un encuentro separado en la cumbre del G20", dijo Peskov.

Los presidentes de Rusia y EEUU, Putin y Trump, celebraron su primera y hasta ahora única cumbre oficial en Helsinki, en julio de 2018, en la que trataron diversas cuestiones de la actualidad internacional y las relaciones bilaterales.

El director del Centro de Peritaje Geopolítico, Valeri Korovin, expresó a Spútnik, que en determinadas condiciones las relaciones entre ambos países pueden restablecerse.

Las relaciones entre Rusia y EEUU pueden restablecerse en caso de que EEUU se ponga a observar los acuerdos y a cumplir los compromisos internacionales. Por ahora EEUU transita en sentido contrario a la observancia del derecho internacional y de todo tipo de acuerdos, denunció.

El presidente de Rusia destacó asimismo el creciente atractivo de la Organización de Cooperación de Shanghái, bloque regional cuya 19ª cumbre se celebra el 13 y el 14 de junio en Biskek, la capital de Kirguistán.

Aseguró que las tareas que se plantea la OCS, las cuestiones que resuelve, son atractivas para otros países regionales, por lo que numerosos Estados se han sumado a su labor como miembros de pleno derecho o en calidad de observadores.

Asimismo Putin expresó su visión de las relaciones con las nuevas autoridades de Ucrania.

"Espero que las nuevas autoridades disfrutando de la confianza que el pueblo ucraniano depositó en el nuevo presidente Volodímir Zelenski, actúen enérgicamente para recuperar las relaciones entre Ucrania y Rusia", aseguró.

El analista internacional argentino Paulo Botta, consultado por Radio Sputnik, afirmó que las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia por un lado, Estados Unidos y China, por otro, y Turquía-EEUU marcan una tendencia en el actual sistema internacional.

Es el regreso de la competencia entre las grandes potencias, la ideología de la globalización que en los años 90 propugnaba un mundo cada vez más abierto no se ha plasmado. Estamos en un mundo, donde los Estados-nación vuelven a retomar las riendas de su política exterior, afirmó.

"En el caso de Rusia y EEUU siendo potencias con intereses globales, sus diferencias se harán extensivas, se expandirán en todos los lugares del mundo donde tengan intereses estas potencias", destacó.

En tanto, el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, manifestó que Moscú está preocupada por la decisión de Washington y Varsovia de emplazar en el territorio polaco drones de reconocimiento MQ-9 y considera que estas medidas tienen un carácter agresivo.

En esta edición también destacamos que el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Hiroshige Seko, confirmó que uno de los buques atacados este 13 de junio en el golfo de Omán estaba operado por la empresa Kokuka Sangyo Co., con sede en Tokio.

