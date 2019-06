Moscú denuncia las nuevas sanciones de EEUU a Siria

"Las sanciones son una de las herramientas de presión sobre Damasco con el fin de obstaculizar el trabajo de Bashar Asad y su Gobierno y, en vez de eso, imponer sus propios esquemas en Siria", declaró a Sputnik el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov.

El 11 de junio la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU emitió sanciones contra el empresario sirio Samer Foz, dos de sus socios y familiares y 13 compañías vinculadas al presidente sirio Bashar Asad.

Nicola Hadwa, analista en temas internacionales, desde Chile opina que "El mecanismo de las sanciones que aplica EEUU y Europa en contra del Gobierno sirio no hacen otra cosa que ayudar al terrorismo, no solo en Siria sino en el mundo entero, pues ellos no hacen diferencia entre el Gobierno sirio que lucha contra el terrorismo internacional y el terrorismo en sí".

En tanto, el embajador de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, llamó a Washington a que reconsidere su posición sobre el programa nuclear iraní.

"Llamamos a EEUU a que reconsidere su política encaminada a torpedear el mayor logro en el ámbito de la no proliferación nuclear, que permite que la comunidad internacional confíe en el carácter exclusivamente pacífico del programa nuclear iraní", dijo Ulianov.

En otro orden, EEUU se propone establecer relaciones más estrechas con el reelecto primer ministro de la India Narendra Modi. Así lo expresó el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien visitará la India en este mes.

Destacamos que la compañía aérea rusa "Aeroflot" por segundo año consecutivo ganó tres nominaciones del World Travel Awards: marca de aerolínea líder de Europa, compañía aérea de Europa con la mejor clase businnes y mejor compañía aérea de Europa para viajar a Asia.

El exprimado del patriarcado no canónico de Kiev, cismático Filaret Debisenko, declaró que no acepta el documento autocefálico, de la "nueva iglesia" de Ucrania.

Estos y otros temas en el programa El Punto.