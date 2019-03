Donald Trump quiere ver a Brasil en la OTAN

Trump también se mostró a favor de la entrada de Brasil en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como una forma de honrar la buena relación que EEUU y Brasil y los dos presidentes de forma particular mantienen en varios aspectos. Bolsonaro y Trump se reunieron durante 20 minutos en el despacho oval de la Casa Blanca.

El experto ruso, Vladímir Olénchenko, estima que tal cambio de la organización despierta interrogantes. "Surgen interrogantes porque la OTAN fue creada con el fin de aunar a EEUU y Europa como alianza defensiva. Y concederle un carácter global representa una violación del equilibrio de fuerzas y, en principio, suena muy alarmante. Se trata de una vulneración de la arquitectura de seguridad que se conformó en el mundo. De ahí que eso deba ser tomado con toda seriedad y no se debe dar paso a semejante tendencia", declaró.

El doctor en Economía, Director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Alfredo Serrano Mancilla, abordó el tema desde Argentina. "En el aspecto geopolítico D. Trump quiere tener un aliado fijo, fuerte, porque este año hay elecciones en Argentina y su amigo Macri podría dejar de ser en un corto plazo presidente del país, ya que todo apunta a que lo tiene cada vez más complicado, y requiere junto con Colombia tener a los dos grandes aliados, teniendo en cuenta que Mexico no está en la misma línea ideológica que plantéa Trump", apuntó.

El politólogo Bruno Lima Rocha, profesor de Relaciones internacionales de Brasil en la Universidad de Vale do Rio dos Sinos también nos dio su comentario: "La idea, o la propuesta de que Brasil ha de entrar en la OTAN sería una especie de preacuerdo o posición de intenciones entre EEUU y Brasil. A mi modo de ver me suena como un alineamiento global sin necesidad. Las FFAA de Brasil siempre tuvieron un cierto grado de autonomía. Pues, por este lado no tendría ningún sentido. Por otro lado, podría tratarse de transferencia tecnológica militar. Pero tampoco tiene lógica. La propuesta daña de muerte la autonomía estratégica de Brasil".

Mientras, el presidente de EEUU Donald Trump no descarta la intervención militar en Venezuela. "Todas las posibilidades están abiertas" manifestó Trump, en rueda de prensa ofrecida con el primer mandatario de Brasil Jair Bolsonaro. El viceministro de Exteriores de Rusia Serguei Ryabkov declaró anteriormente que, las acciones de Washington contra Caracas atizan aún más la crisis en Venezuela. Rusia precave a EEUU de la intromisión armada en los asuntos de Venezuela, pues sería un escenario catastrófico.

En otro orden, la Cancillería ucraniana entregó a la cartera de Exteriores de Rusia una nota de protesta después de que Putin visitara el 18 de marzo Crimea para asistir a los eventos celebrados con motivo del quinto aniversario de la reincorporación de la región al territorio ruso. Ni Ucrania ni nadie tiene derecho a dar órdenes a las autoridades rusas sobre cuándo visitar una península, que es territorio ruso, reza el comunicado difundido por el Departamento de comunicaciones y prensa de la Cancillería de Rusia en relación a la nota de protesta de Kiev.

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.