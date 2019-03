Lavrov: vemos una violación gravísima de todas las normas éticas y jurídicas

El 11 de marzo la Casa Blanca presentó ante el Congreso el proyecto de presupuesto para 2020. Entre otros objetivos, según el proyecto, el presupuesto de Trump busca "contrarrestar la influencia malintencionada de Rusia". Lavrov reaccionó asimismo al llamado de EEUU a la petrolera rusa Rosneft de suspender la adquisición de petróleo a Venezuela, así como al ataque estadounidense al proyecto gasístico Nord Stream 2.

© Sputnik / Mikhail Klimentiev "Para la gente es mucho más sencillo pensar que EEUU nos defiende y que Rusia nos ataca"

Vemos una violación gravísima de todas las normas éticas y jurídicas, cuando Washington exige a los países a no comprar materias primas e hidrocarburos a Rusia, sino hacerlo a Estados Unidos. El ministro instó a los estadounidenses a atenerse a las reglas de la competencia honesta, remarcando que "la política de dictado no llevara a nada bueno". Desde luego, les incumbe a los legisladores y los contribuyentes de EEUU decidir si ese (proyecto) corresponde a sus intereses, declaró Lavrov.

Mientras, en 2020 el Departamento de Estado norteamericano planea gastar 661 millones de dólares para hacer frente a la influencia de Rusia, según el comunicado de la cartera difundido el 11 de marzo. La política indeliberada, no civilizada de EEUU lo llevó a un atolladero. Y ahora los norteamericanos necesitan revisar cardinalmente sus enfoques anteriores, pues dejaron de ser la mítica "ciudad que brilla en la colina". Y es que no tienen nada que ofrecer al mundo.

La Ucrania de @poroshenko, más cerca de la debacle que de remontar el vuelo https://t.co/3G9nvHLQH4 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 2, 2019

​En otro orden, el 69% de los ucranianos no confían en el actual presidente de Ucrania y candidato a las próximas presidenciales, Petró Poroshenko. Así lo prueban los datos de la encuesta realizada por el grupo sociológico Ranking. La investigación se llevó a cabo del 1 al 7 del corriente en todas las regiones de Ucrania, salvo el territorio de Donbás que no se encuentra bajo control de Kíev. El margen de error de la encuesta no supera el 1,5%. Las elecciones presidenciales ucranianas se celebrarán el 31 de este mes. Treinta y nueve candidatos aspiran al cargo de jefe de Estado.

No te lo pierdas: Un diputado ucraniano alerta que Poroshenko puede huir a España o Moldavia

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la edición de El Punto.