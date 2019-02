En su discurso ante la Asamblea Federal Putin explicó que Rusia se defiende y no ataca

Este año se cumplen 25 años desde que se instaurara el discurso presidencial sobre el estado del país ante el Parlamento. Vladímir Putin indicó las principales rutas a seguir en la política interior y exterior. "Rusia no está interesada en una confrontación con EEUU", - esta ha sido la idea central de la parte internacional del discurso.

"No estamos interesados en la confrontación y no la queremos, especialmente con una potencia global como EEUU. Parece que nuestros socios no se percatan de cómo, a qué ritmo está cambiando el mundo, a dónde se dirige; continúan su política destructiva y evidentemente errónea", declaró Putin.

"Algunos dicen que Rusia es casi la amenaza principal para EEUU. Lo voy a decir directamente: no es verdad. Rusia quiere tener relaciones amistosas y de pleno valor con EEUU," añadió.

© Sputnik / Alexey Nikolskiy "Rusia seguirá siendo independiente o dejará de existir", advierte Putin

El presidente ruso subrayó que si EEUU produce y emplaza en Europa misiles de alcance corto y medio, "estaremos obligados a considerar medidas simétricas y asimétricas. Rusia tendrá que producir y desplegar armas que pueda usar no solo en contra de los territorios de donde provengan amenazas directas, sino también contra los territorios donde estén los centros de adopción de decisiones sobre uso de sistemas de misiles que nos amenacen". Putin dio a conocer más detalles sobre el nuevo armamento ruso.

Jorge Mestre, profesor de la Universidad Europea de Valencia, compartió con nuestra emisora su punto de vista acerca de lo que dijo el mandatario ruso en su mensaje.

"Este año ha sido un discurso en clave doméstica Todo lo que tiene que ver con la ruptura del tratado INF, es lo que ha centrado la parte internacional del discurso. Analizándolo desde España, yo me quedo con la parte doméstica, dirigida a la ciudadanía rusa," afirmó el catedrático.

© REUTERS / Kevin Lamarque ¿Por qué Trump necesita fuerzas espaciales?

Mientras, el presidente Donald Trump firmó el memorándum sobre la creación de las Fuerzas Espaciales de EEUU. Ha sido encomendado al Pentágono elaborar la fundamentación jurídica de creación del sexto tipo de tropas, cósmico. Resulta del todo evidente que el cosmos es considerado hoy día por el Pentágono como un segmento autónomo para el despliegue de acciones bélicas, y EEUU se dispone prepararse para ello muy seriamente. Resumiendo, habrá que dar una respuesta a las nuevas posibilidades de EEUU en el espacio.

En otro orden, el destructor con capacidad para lanzar misiles guiados de la Armada de EEUU Donald Cook volvió a entrar en el mar Negro, sus acciones son seguidas por dos buques rusos, comunicó el Centro Nacional de Dirección de la Defensa de la Federación de Rusia. Ello obedece a la activa campaña electoral que se está desarrollando en Ucrania. Por eso se caldearán los ánimos antirrusos. Toda la campaña electoral en Ucrania se basa en la rusofobia. También se persiguen francos objetivos de reconocimiento técnico-militar y de otro tipo.

