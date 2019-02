La deuda pública de EEUU y sus riesgos para el sistema financiero mundial

El diario The Hill cita a Judd Gregg y Edward Rendell, copresidentes del movimiento Campaign to Fix the Debt: "Este hito es otro triste recordatorio de la imperdonable factura que los líderes de nuestra nación siguen acumulando y que dejarán a la siguiente generación". El total de la deuda pública de EEUU es de 22,013 billones de dólares.