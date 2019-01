La crisis en Venezuela: las mismas tácticas, el mismo escenario

Dijo que antes de su autoproclamación como presidente, se había reunido o hablado con varios senadores de EEUU.

Empieza la cuenta atrás: ¿a dónde llevará la ruptura Venezuela-EEUU?

Mientras, EEUU aceptó al opositor venezolano Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela, informó el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Según el Departamento del Estado, Vecchio "tendrá autoridad sobre asuntos diplomáticos en Estados Unidos en nombre de Venezuela". En palabras del politólogo turco, Suleyman Sensoy, "en caso de que no se logre dar solución a la crisis en Venezuela por medio de acciones eficaces y bien pensadas, el país puede convertirse en una "Siria latinoamericana".

Los golpes que prepara EEUU contra Venezuela

El analista internacional, Rolando Dromundo, declaró por su parte: "Hay una crisis política interna con dos actores que se disputan el poder, pero también hay varios sectores externos que tratan de intervenir. Sobre todo, pero no únicamente, EEUU. Siempre estuvo presente la intención de EEUU de querer cambiar un régimen que no les es cómodo. Maduro recibió el apoyo de Rusia, China y Turquía, países que no tienen la intención de perder a Venezuela como un aliado regional".

En San Petersburgo celebran el 75 aniversario del levantamiento del sitio de Leningrado

En otro orden, la revista Cicero escribe que, en Alemania, en homenaje del septuagésimo quinto aniversario del levantamiento del bloqueo a Leningrado no tiene lugar una sola actividad recordatoria a nivel estatal. Según Süddeutsche Zeitung, en Alemania durante largo tiempo no recordaban en general el bloqueo de Leningrado, "como uno de los crímenes más monstruosos del ejército nazi". En Occidente está de hecho en marcha la revisión de la historia de la guerra.

Horrores que la humanidad no había conocido: el mundo reza por las víctimas del Holocausto

"El embajador de EEUU se cree colonizador de Alemania"

Destacamos también que, la publicación alemana Handelsblatt informó, remitiéndose a un funcionario de la Casa Blanca, de que EEUU exigió a la UE que acometa medidas enérgicas contra el gasoducto Nord Stream 2 . No es la primera exigencia de tal naturaleza. El embajador de EEUU en Alemania, Richard Grenell, amenazó a mediados de enero con sanciones a las compañías alemanas que participen en la creación de Nord Stream 2. En el Gobierno de Alemania respondieron que no existen razones jurídicas para la intromisión en la construcción del gasoducto.

