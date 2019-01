La soberanía rusa sobre las islas Kuriles no se discute, es territorio de Rusia

El jefe de la diplomacia rusa destacó que en los últimos años las relaciones bilaterales han cobrado un buen ritmo. El canciller nipón, por su parte, se mostró satisfecho de poder reunirse de nuevo con su par ruso y coincidió en que nuestros dos países tienen un enorme potencial desaprovechado todavía. Es difícil esperar avances en el diálogo sobre el tratado de paz sin que Japón reconozca la soberanía de Rusia sobre las islas Kuriles, declaró Serguéi Lavrov. El canciller ruso dejó claro que las actividades militares de EEUU en Japón crean riesgos para la seguridad de Rusia y China.

© Sputnik / Sergey Mamontov ¿Aceptará Japón la firma del tratado de paz con Rusia durante el mandato de Abe?

El canciller ruso comentó con detalle muchos otros aspectos referentes tanto al problema del tratado de paz entre Rusia y Japón como a varios aspectos de la agenda bilateral. El historiador español, Daniel Trujillo Sanz, declaró sobre el tema: "No creo que Rusia y Japón vayan a llegar ahora a un punto demasiado fructífero por el papel externo de EEUU, por su despliegue en el Pacífico que se va cristalizando poco a poco en torno a China."

En otro orden, en EEUU, el así denominado shutdown, léase cierre de la Administración federal, ha resultado el más prolongado en la historia del país, pues dura ya 24 días. El presidente de EEUU Donald Trump dio a entender que puede implantar en el país el estado de excepción, en el caso de no asignación de 5.700 millones de dólares, suma demandada por el presidente para la construcción del muro en la frontera con México. Es allí donde se perpetran cientos de miles de delitos, como consecuencia de la migración ilegal.

Destacamos también que Trump amenazó con "destruir" la economía turca si Ankara ataca a los kurdos en Siria. A la vez, señaló que no quiere que los kurdos "provoquen a Turquía". Pero no se sabe cuán lejos pueden llegar los hechos desencadenados tal irresponsablemente por EEUU, país que invadió Siria para combatir supuestamente el Estado Islámico, aunque en realidad ha venido respaldando a opositores que no son mejores que los yihadistas.

Y al final de esta edición de El Punto hablamos de deporte, de una modalidad, en la que Rusia acaba de retomar el liderazgo mundial. Se trata del biatlón, un deporte de invierno que combina el esquí de fondo y el tiro con carabina. Nos acompaña nuestro colaborador deportivo Lorenzo de Chosica.

