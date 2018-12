Canciller ruso: "EEUU siempre verá en Rusia a un rival"

Allí habló también sobre varias cuestiones candentes de la actualidad internacional.

"Claro que toda esa rusofobia está relacionada con la lucha política interna [en EEUU], y sea quien sea el que defienda mantener unas buenas relaciones con Rusia, siempre representaremos para ellos una competencia, al igual que China", agregó Lavrov.

El titular ruso destacó asimismo que la campaña antirrusa de Washington no le proporcionó ningún tipo de beneficio.

"No obstante, siempre estaremos dispuestos a dialogar, inclusive en esas condiciones, no renunciamos a una conversación profesional en esferas en las que nuestros colegas están dispuestos a debatir de igual a igual, honestamente los problemas y amenazas existentes", aseguró Lavrov.

El doctor en geopolítica Rolando Dromundo comentó a Sputnik las declaraciones del canciller ruso.

"Como dice Lavrov, en este momento hay tres polos dominantes en la política mundial: China, EEUU y Rusia. Tres posiciones de fuerza que generan competencia y alerta por saber qué están haciendo los demás; pero ello no implica que no se pueda llegar a acuerdos, a un diálogo en puntos específicos", afirmó.

Es claro que ha habido un poco de torpeza por parte de la persona que está en la Casa Blanca, por la Presidencia de EEUU, que desconoce cómo funcionan muchas dinámicas de política exterior.

Según el experto, no hay una línea clara en política exterior estadounidense. Una cosa es lo que dice el presidente, lo que dice el Pentágono, otra cosa es lo que dice Pompeo, ello ha generado muchas confusiones y contradicciones, que finalmente se convierten en una debilidad de EEUU.

Rolando Dromundo supone que hay que partir de que hay tres actores de peso, a los que hay que respetar y darles su lugar. Vamos a ver como siguen avanzando estos tres países en la agenda que tienen en el mundo, aseguró el especialista.

En otro orden, el jefe de la diplomacia rusa dijo tener información acerca de que Kiev va a realizar en la frontera con Crimea una provocación armada a finales de diciembre, cuando expire la ley marcial en Ucrania.