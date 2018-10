Exteriores ruso: las acusaciones en contra de Rusia son una "espionajemanía"

Poco a poco Occidente va formando la imagen de Rusia como país que representa la mayor amenaza química para todo el mundo.

En otro orden, al titular ucraniano de Defensa, Stepan Poltorak, le cerraron el paso a una reunión ministerial de la OTAN. El motivo de la declinación era la renuencia de Hungría de ver en la reunión a un representante ucraniano. Mientras Ucrania no cambie, no se guíe por los principios básicos de los DDHH, incluido con respecto a las minorías nacionales, a juicio de Hungría, para Ucrania no puede haber un acercamiento a la OTAN. Las relaciones entre Hungría y Ucrania van a ejercer enorme influencia sobre el trato posterior también con la UE.

© Sputnik / Alexey Kudenko Cancillería rusa: Moscú nunca organizó ciberataques contra la OPAQ

Destacamos también que ahora que Rusia ha emplazado en Siria sus S-300 , EEUU podría ampliar el uso de aviones de combate furtivos F-22 y los F-16CJ Viper. EEUU quiere observar el comportamiento de los aviones cuando el espacio aéreo esté controlado por los sistemas S-300. Está claro que ahora los aviones de los países de la OTAN temerán acerarse al espacio aéreo de Siria. En el plano político, EEUU no cejará en su empeño de sustituir al Gobierno de Siria. Pero, dado que ahora el territorio está prácticamente libre de terroristas, tal intención resultará bastante problemática.

Varias horas se prolongaron las conversaciones del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el canciller de Austria, Sebastian Kurz, en San Petersburgo. Los temas centrales fueron el arreglo de la crisis en Siria y los suministros de gas ruso a Europa. El presidente ruso instó a la UE a contribuir al retorno de los refugiados a Siria y a ayudar a restablecer la infraestructura del país. El canciller austriaco indicó que la cooperación entre Viena y Moscú garantiza no solo la seguridad energética de Austria, sino la de toda Europa.

Estos y otros temas en el programa El Punto.