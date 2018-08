Lavrov acorrala a EEUU

Entretanto, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia , subrayó que las declaraciones de su homólogo sirio, Bashar Jaafari, y la presentación de pruebas de las futuras provocaciones con el uso de armas químicas no convencerán a algunos miembros del Consejo de Seguridad.

En este sentido, el analista internacional español Juan Aguilar, llama a preguntarse si a la inteligencia norteamericana no le da vergüenza seguir utilizando los mismos métodos.

"Porque ya es evidente, cada vez hay más gente que no se cree esto. Lo que pasa es que ellos dominan los medios de comunicación y pueden hacer pensar a muchísimos ciudadanos en todo Occidente de que [el presidente sirio, Bashar] Asad sigue utilizando armas químicas. Primero, que no las tiene, y segundo que no tiene ninguna ganancia militar con ello, ni siquiera el de provocar el terror", zanja Aguilar.

En esta edición de 'El Punto' también abordamos las reformas de las pensiones en Rusia, propuesta por el Gobierno, así como el mensaje televisado que dirigió a la nación el presidente, Vladimir Putin, para enmarcar su alcance.

Con la creación de un escudo antimisiles en Siria, EEUU busca intimidar a Turquía, Rusia e Irán, según Faiez Al Esmer, excomandante de la Asamblea Militar de la provincia siria de Deir Ezzor.

Mientras, Washington utiliza la desnuclearización de Corea del Norte como carta electoral de cara a los comicios parciales del próximo mes de noviembre. Así lo manifestó a Sputnik el director del Centro de Investigaciones de la península de Corea, Liui Chao.

Revelamos tres factores de la popularidad de presidente, Vladímir Putin, en Occidente, según el periódico austríaco Der Standard.

