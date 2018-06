China destaca méritos de Putin con su máximo galardón

En esta edición de 'El Punto' abordamos también la alerta lanzada por el líder francés, Emmanuel Macron, sobre el peligro que representa un mundo donde impere la ley del más fuerte, refiriéndose a las medidas arancelarias estadounidenses.

Cancillería china: la visita de Putin mostrará un carácter especial de vínculos ruso-chinos

Entretanto, el presidente de EEUU Donald Trump y la primera ministra británica Theresa May no tienen previsto mantener conversaciones bilaterales en la cumbre del G-7 en Quebec (Canadá) por la actitud "hostil" del líder estadounidense hacia su colega, comunica el diario The Telegraph.

Mientras, la Casa Blanca realiza los primeros preparativos para la posible reunión del presidente norteamericano Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin.

En la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) empieza a predominar la agenda económica, afirma Serguéi Katyrin, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Rusia, quien preside la parte rusa del Consejo Empresarial de la OCS en la cumbre en Qingdao.

