Putin: "En China tenemos muchos amigos"

Entretanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron , rechazó revelar el contenido de la conversación telefónica que mantuvo con el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump.

Mientras, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llamó a crear una coalición militar contra Irán en caso de que el país persa desafíe con enriquecer uranio.

En este sentido, Irán no viola el tratado nuclear con el grupo 5+1 al enriquecer uranio, según el ministro de Exteriores de Francia Jean-Yves Le Drian, quien no obstante admitió que se trata de una acción que no es bien recibida.

En esta edición de 'El Punto' también abordamos la preocupación que despierta en el Departamento de Estado de EEUU por una posible reunión entre el mandatario sirio, Bashar Asad, y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un.

