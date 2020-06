Augusto Ferrer-Dalmau homenajea al primer general de raza negra del Ejército español

Homenaje. Podría ser la palabra que defina a la obra del 'Pintor de batallas' español, Augusto Ferrer-Dalmau, quien se metió definitivamente en el corazón del pueblo ruso en 2019 al presentar en Moscú su obra 'Alepo, la ayuda ha llegado', bautizada así por el escritor, también español, Arturo Pérez-Reverte.

Y en este homenaje permanente que es su vida artística, este año está trabajando en tres obras, de las cuales una destaca por estos tiempos de reivindicaciones de las comunidades de afrodescendientes que se viven a lo largo y ancho del mundo, desatadas por el homicidio del ciudadano afroamericano George Floyd.

"Llegó un momento en que esa influencia del problema que tiene EEUU llegó a España. Entonces me encontraba que la gente hablaba de que si España era racista con gente de color, y entonces dije: '¿pero qué me estás contando?' Yo os voy a demostrar que no es cierto. Por eso hice este esbozo de este general tan importante, [quien obtuvo ese rango] un siglo antes de que en EEUU hubiese un general de color. Os demuestro que España no es racista, que no lo ha sido nunca, y ni lo será. Entonces era la prueba: yo lo puedo contar, pero qué mejor que dibujarlo", confiesa al artista.

Al fundamentar esa obra, Ferrer-Dalmau insiste en que "llega un momento que ves estas cosas que están pasando, entonces te animas a sacar del armario de la historia a estos personajes para demostrar que, por lo menos en España, el racismo no era tan real. Es lo que quiero demostrar, que en España el racismo no era un problema, ni lo es, ni lo ha sido nunca, por eso hice este retrato".

Así, el 'Pintor de batallas' decidió que era hora de homenajear a uno de los suyos: el primer general de raza negra que tuvo el Ejército Español. Se trata de Eusebio Puello, nacido en Santo Domingo en 1811 y quien a mediados de 1869 fue nombrado comandante general del Departamento Central o de Camagüey, con sede en Puerto Príncipe.

"Fue un general de color del Ejército español que mandaba a tropas españolas blancas, que combatió en Cuba, que fue un héroe, que fue un referente, que la Reina Isabel II le hizo mariscal de campo. […] Era impensable en otros países anglosajones o de Europa, que [en esa época] hubiese un general de color que llegó a la máxima graduación por méritos en combate. Entonces quiero demostrar que nosotros [los españoles] no hemos tenido nunca ningún problema racial por el color de la piel", enfatiza.

"Curiosamente [el general Puello] combatió en una de las batallas contra un general surista confederado que estaba del lado de los revolucionarios cubanos. La anécdota esta de que un general negro combatió contra un general confederado también tiene su gracia", observa.

Ferrer-Dalmau se refiere a la batalla cuando Puello se enfrentó en las minas de Juan Rodríguez [en el camino de Guáimaro a Palo Quemado] a las tropas rebeldes dirigidas por el aventurero norteamericano Thomas Jordan [un antiguo general del ejército confederado] y el líder independentista Ignacio Agromonte. Fue el 1 de enero de 1870. Las tropas sufrieron 223 bajas y Puello resultó herido en el asalto a pecho descubierto contra un enemigo fuertemente atrincherado y emboscado, que le esperaba con el grueso del ejército rebelde.

En esta batalla estará enmarcada la obra del pintor en homenaje a Puello. Y en este punto, el artista recuerda un episodio que quedó marcado. "Este general se puso al frente de las tropas y dijo. '[Soldados], yo que soy negro, me ofrezco como blanco de las balas de los enemigos de España".

Ferrer-Dalmau explica que cuando esté terminado, regalará este cuadro al Museo del Ejército de España "para que conste". "Hay una gran galería de grandes batallas, pero esta tiene que estar", subraya.

Otras dos obras como prioridad este año

Aunque admite que al cuadro de Puello lo va pintando "de a ratos" –ya que además está trabajando en otras dos obras– como parece que el tema de las movilizaciones a nivel global contra el racismo va a más, "lo voy a acelerar. Espero este año poder terminarlo y donarlo".

Al indicar que este año hay aniversarios muy especiales, detalla que se cumplen los 100 años de la aviación como unidad militar, y también el centenario de la Legión Española, que son los motivos de las otras dos obras en las que está trabajando y que son su prioridad porque deben quedar terminados este año.

Augusto Ferrer-Dalmau. Un pintor de batallas sin tregua por la frenética actividad artística a la que lo 'somete' la historia de batallas en general, y de España en particular. Un artista que en la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus, no tuvo margen para el aburrimiento. "Creo que no he trabajado tanto, tan bien y tan rápido en mi vida", apunta entre risas el Pintor de batallas.