Campeones Mundiales de Tango en Moscú

Estefi y Fer, como se les conoce de forma cercana, 'hicieron su agosto' –y nunca mejor dicho– en Buenos Aires en este 2019. Y es que en ese mes fueron coronados como los Campeones Mundiales de Tango, un concurso que cada año cita a parejas de baile de varios países alrededor del mundo, y que en esta ocasión les depositó a ellos en la cima de esta disciplina.

El tango, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de Argentina y Uruguay por la Unesco en septiembre del año 2009, es una de las músicas populares más conocidas a nivel global, a tal punto que ya son muchos los personajes a nivel mundial, tanto políticos como artísticos, que para ilustrar una situación citan la frase que dice que 'para bailar tango se necesitan dos'.

Y Moscú recibió a estos dos grandísimos bailarines argentinos, quienes alcanzaron la gloria bailando el tango Kicho –en homenaje al contrabajista y bandoneonista Kicho Díaz– de la autoría de Astor Piazzolla –considerado uno de los grandes compositores del siglo XX a nivel mundial– en la versión del Sexteto Real, explica Fernando.

La pareja aún se emociona cada vez que le cae la ficha de que son los campeones mundiales. "Aún se nos pone la piel de gallina cuando lo escuchamos", dice con alegría Estefanía, al indicar que su paso por Rusia "ha sido una experiencia hermosa".

Una historia

Fernando explica que lleva más de diez años bailando tango, mientras que Estefanía lleva cinco años, y que desde hace cuatro son pareja de baile. Desde entonces, explica Fer, "hemos decidido ir detrás de cada meta, detrás de cada sueño, juntos".

Detrás de los tres o cuatro minutos que dura el baile de una pieza de tango, en el caso de bailarines como Estefanía y Fernando, hay mucho más que eso: hay meses y hasta años de ensayos, creación de coreografías, desvelos, sueños pospuestos y sueños cumplidos, y también hay vidas vividas, más allá del escenario.

En este sentido, Fernando explica que ensayan dos horas por día, y a la noche por lo general actúan en salas de teatro en la ciudad de Buenos Aires, aparte de otras actividades que realizan vinculadas al tango.

"Hemos estado felices de estar en Rusia, porque hemos estado en Moscú y además hemos estado en otras ciudades de Rusia pero un poco más lejos de Moscú. Estuvimos de gira con la orquesta Solo Tango. Nos hemos sentido felices de formar parte de ese espectáculo", señala Estefanía quien se muestra agradecida a todos los músicos de esta orquesta de tango rusa.

Fernando destaca que con Solo Tango han podido bailar el tango con el que ganaron el campeonato mundial y señala que "lo hemos compartido con bailarines rusos que son tremendos artistas. Y la verdad que nos llevamos de Moscú, de Rusia entera, una grata experiencia".

Tango, más que una danza y una música

Esta pareja de bailarines, también quiso dejar su mensaje para todos aquellos quienes tal vez hoy sean adolescentes o jóvenes, y que sueñan algún día llegar al lugar donde hoy se encuentran Estefanía y Fernando.

"Primero que nada, que persigan los sueños a más no poder, en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el tango. Segundo, que investiguen, que escuchen, que busquen, que prueben cosas nuevas, […] que busquen cosas diferentes. Por último, me gustaría decirles que el tango es un poco más que hacer pasos, es un poco más que acrobacia, y es un poco más que fotografía. Es un abrazo, y es una historia", dice Fernando.

Mientras, Estefanía confiesa que "a veces nosotros los bailarines nos encasillamos en las cosas que venden, en las cosas que se ven. Me parece que está buenísimo ir detrás de una búsqueda, es lo que yo siento como real, como genuino. Nosotros siempre apuntamos a que cada uno su camino de lo que le gusta del tango".