El Pintor de Batallas: "Alepo, la ayuda ha llegado"

Intensidad en las sensaciones. Fue lo que predominó de forma omnipresente en el acto, tanto en el ambiente como en los protagonistas. Y así lo manifestó a Sputnik el propio artista. Expresó que su vivencia fue de emoción, "porque me he encontrado con compañeros con los que estuve en Siria, algunos oficiales con los que coincidí también en la misión. Fue un momento emotivo para mí porque estuve con grandes soldados y todo ha sido muy bonito".

Nada pudo cuadrar mejor en la presentación de la obra que desde el principio fue bienavenida. La buena ventura acompañó al artista en todo momento: desde el germen de la idea, hasta el proceso de creación en sí mismo frente al lienzo, pasando por su presencia sobre el terreno, y la sincera y agradecida acogida de su pintura. Y por si fuera poco, la presentación de la obra tiene lugar en la víspera de la celebración del Día de la Victoria en Rusia.

En este sentido, Ferrer-Dalmau explica que el ambiente para la presentación "no puede ser mejor".

"Es un día de victoria donde la población rusa ganó una guerra muy cruenta, donde la gente lo celebra. La gente está feliz, está contenta. Aprovechamos incluso el cuadro para presentarlo en la Sala de la Victoria, donde están todas las banderas. Es un momento estrella. Un cuadro presentado en un momento tan emblemático, pues no puede ser mejor".

Y para confirmar que nada podía ser mejor, Ferrer-Dalmau fue condecorado con la medalla del Ministerio de Defensa 'Por la consolidación de la comunidad militar'. "No lo esperaba, y la verdad es que me encontré con una situación para mí muy emocionante, de ser un español condecorado por el Ministerio de Defensa en Moscú en un día tan emblemático, ¿qué más se puede pedir? Estamos hablando de una potencia militar como es Rusia. Para mí es un momento de mucho orgullo. Digamos que me siento muy orgulloso de ser español y de recibir esta condecoración de Rusia", dice emocionado el artista.

Asimismo, explica que 'Alepo, la ayuda ha llegado', representa el momento en que fue testigo de cómo llegaban las ayudas humanitarias de Rusia a la población civil sira, azotada por la guerra desde el año 2011.

"Un momento muy emotivo para mí porque lo vi en directo. Cómo la gente, la población, estaba agradecida, necesitada de ayuda, y estos momentos son los que yo viví. Muy emotivos".

© Foto : Augusto Ferrer-Dalmau Nieto El cuadro del pintor Augusto Ferrer-Dalmau Nieto "Alepo, la ayuda ha llegado"

Al rememorar su viaje a Siria donde acompañó a los soldados rusos en misión, Ferrer-Dalmau confiesa que en aquel momento no tenía idea de lo que iba a pintar: "Iba con la mente en blanco", afirma. "Voy a un sitio que no conozco, con un Ejército que no conozco… ¿qué voy a pintar?", se preguntó entonces.

Una incertidumbre que no deja de ser habitual en el artista, quien ha estado acompañando muchas misiones durante los últimos años. "Cuando vas a una misión, no sabes lo que vas a ver". Entonces, tuvo una revelación: "Después de ver muchas situaciones, y de ver el frente, y de estar con los soldados, vi el cuadro. Casi fue fácil", se sincera.

"Ver a la población atendida, ayudada, ese era el momento del cuadro, es el momento que representa todo lo que yo vi. Lo que es la miseria de la guerra, pero al mismo tiempo la grandeza de la ayuda de los soldados, cómo protegían a la población civil para que pudieran recibir los suministros. Esto es lo que me dio la imagen del cuadro", manifiesta.

El escritor español Arturo Pérez-Reverte, quien puso nombre al cuadro, pronunció unas palabras para presentar la obra. Al respecto, Ferrer-Dalmau explica que el escritor es su gran amigo, quien además fue invitado a este acto por el embajador de Rusia en España y por el Gobierno ruso.

"Él conoce muy bien mi obra, conoce mi forma de pintar, él ha visto el proceso del cuadro, y también le hacía mucha ilusión pronunciar unas palabras en la presentación, y como siempre, muy acertadas y en su medida. Perfecto", concluye el 'Pintor de Batallas' Augusto Ferrer-Dalmau.