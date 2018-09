¿Viajará Guatemala al espacio?

Hace dos años Vinicio, dentista de profesión, ya relató en un programa de Radio Sputnik sobre su proyecto 'Misión Espacial Guatemala' y los contactos que tuvo durante su primera visita a Moscú con la agencia espacial rusa Roscosmos y otras autoridades vinculadas con los programas de exploración del espacio cósmico.

Estos días Vinicio Montoya de nuevo se encuentra en Rusia.

Al acudir a los estudios de la Radio Sputnik, confesó que le gusta mucho la ciudad y, según su opinión, había sufrido cambios en estos años:

"Me encanta. ¡Me encanta Moscú! Está muy cosmopolita. Créeme que en dos años ha habido muchos cambios. Tal vez el residente no se dé cuenta de eso pero yo lo noté", aseguró.

Respecto al proyecto espacial que promueve, contó que "hemos avanzado bastante. Dos años han significado poner las bases, afianzar las bases para el programa espacial guatemalteco-ruso".

Explicó también en que consiste esta vez el objetivo de su visita:

© Foto : cortesía del autor, Vinicio Montoya Vinicio Montoya, dentista guatemalteco en camino a ser cosmonauta

"Estoy invitado como director del programa Misión Espacial Guatemala, es decir, como responsable de todos los proyectos que queremos trabajar con la Federación de Rusia. Vamos a tener una pláticas con directivo de Roscosmos, vamos a tener una visita al Centro de capacitación Yuri Gagarin. En este tiempo me nombraron representante para temas espaciales de la Universidad del Sur-Oeste de Rusia para Guatemala y Centroamérica. Entonces, tengo una visita de trabajo a Kursk (donde se encuentra dicha universidad). Y si la agenda estaba apretada en 2016 ahora está mucho más apretada porque ha crecido el interés, ya que trabajemos temas de diferente índole con la Federación de Rusia en el aspecto espacial".

Vinicio Montoya explica que se propone viajar al espacio no como turista, sino para emplear allí sus conocimientos profesionales:

"Soy dentista y he trabajado mucho en investigación. Entonces, lo que queremos aportar al programa espacial ruso es responder a ciertas preguntas que aún no se ha respondido con respecto a qué pasa con la boca en el espacio, cuáles son los efectos de la microgravedad, cuánto afecta. La saliva cambia el pH, etc.", dijo.

Para Vinicio, viajar al espacio es mucho más que hacer realidad su sueño: "Yo sigo mi camino en convertirme en primer cosmonauta guatemalteco. Pero lo que queremos dejar es establecido el camino para el segundo cosmonauta o la segunda. Queremos que no termine en el vuelo cósmico, por el contrario, este vuelo cósmico es solo parte de un programa más amplio".