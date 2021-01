La desglobalización empezó y tiene un ganador

La discusión sobre el fin de la globalización se puso en auge debido a la pandemia. Sin embargo, para el académico mexicano José Luis León-Manríquez, el proceso se inició antes del COVID-19 y no es la primera vez que sucede.

Con un año 2020 que dejó una caída en el turismo sin precedentes —entre 56% y 80% de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo—, a la que se sumó una retracción del comercio internacional de entre 12% y 32% según la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la discusión sobre el fin de la globalización llegó a boca de todos.

Este proceso económico, social, tecnológico y cultural que implica la interdependencia y la estrecha relación entre los diferentes países del mundo, pareció haber finalizado debido al virus que puso al planeta en vilo.

Sin embargo, para el profesor mexicano José Luis León-Manríquez tal proceso es previo a la pandemia y forma parte de un ciclo que se inició hace unos 500 años con el comienzo de la estructuración del capitalismo.

"La globalización constituye una serie de ciclos largos y no tan largos donde la economía mundial parece que es un globo que se infla y se desinfla", dijo a Sputnik el académico y autor del libro Asia Pacífico: poder y prosperidad en la era de la desglobalización.

"Lo que muchos analistas veían con entusiasmo como globalización era en realidad una tendencia al aumento del comercio internacional, con una rápida formación de esquemas de libre comercio, con la incorporación de China en la Organización Mundial del Comercio o la formación de la Unión Europea", agregó.

Desde su punto de vista, lo que el mundo vio iniciarse luego de la Segunda Guerra Mundial y expandirse a finales del siglo XX, fue una más de las globalizaciones y no un fenómeno nuevo, al igual que no lo es la, la cual considera que inició años antes del 2020.

"No me queda demasiada duda sobre esto. El tema es cuál será la profundidad que adquiera este proceso de desglobalización", indicó. A criterio del entrevistado, tendrá como centro a la región de Asia Pacífico y no solo a la creciente China.

"En 2020 se inició formalmente la era del Pacífico porque las economías de Asia Pacífico desplazaron a EEUU. En particular China, la primera economía si se mide por el método de paridad del poder de compra [una forma de medir la riqueza en base a la comparación de las cantidades de bienes y servicios comprados en un país, al valor monetario de una nación de referencia]", explicó.

"Pero no es solo China. Es India, es Japón que mantiene un lugar importante, es Corea del Sur y también ya en el ranking de las primeras economías hay países como Indonesia, que hasta hace poco tiempo se consideraba muy marginal", indicó León-Manríquez.

"El aumento en el ingreso per cápita de estos países implica la creación de economías mucho más fuertes", completó.

