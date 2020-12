¿Qué significa que el agua cotice en Wall Street?

El 7 de diciembre, CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo, el cual comenzó a comercializarse bajo el nombre de índice Nasdaq Veles California Water Index. Como lo indica su denominación, se basa en un indicador de precios del agua en California, que en su primer día de operaciones valió 486,53 dólares por acre-pie, una medida utilizada en EEUU, equivalente a 1.233 metros cúbicos.

El lanzamiento del recurso al mercado, permitirá, de acuerdo con sus comercializadores "una mejor gestión del riesgo asociado a lay realizar una mejor correlación entre oferta y demanda en los mercados". California sufre la escasez de agua debido a sequías frecuentes, lo que dificulta su acceso para la producción.

Sin embargo, su presencia en Wall Street abre la posibilidad a inversores de todo el mundo a especular con el precio, así como puede generar un efecto contagio en otros países y regiones del mundo.

"No me sorprendió", dijo a Sputnik Elsa Bruzzone, analista de recursos naturales y autora del libro Las guerras del agua.

"Vuelve a poner sobre la mesa el debate de si el agua es un derecho humano o una mercancía. Debate que nunca se había dado hasta comienzos de la década de 1990 porque siempre se había sobreentendido que acceder al agua era un derecho humano", explicó.

"En la década de 1990 el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, agencias gubernamentales de los países más ricos y corporaciones transnacionales —muchas de ellas dedicadas al comercio del agua— instalaron la idea que [el agua] puede ser una mercancía sujeta a las leyes de oferta y demanda del mercado", agregó.

A criterio de la entrevistada, y basándose en informes elaborados por Naciones Unidas, el Banco Mundial o el departamento de Defensa de los EEUU, no sería extraño que se desataran conflictos entre países por la pertenencia del recurso, como sucedió con otros recursos que cotizan en bolsa como el petróleo o el oro. La diferencia con ellos —puntualizó Bruzzone— es que el agua es básica para la preservación de la vida.

La ONU se expidió en la misma línea y según difundió en sus canales de información, "su comercialización en Wall Street viola los derechos humanos fundamentales".

"El agua ya está bajo una amenaza extrema por una población en crecimiento. Una demanda creciente y una contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático", consideró el relator especial sobre el derecho al agua, Pedro Arrojo, Agudo.

"Me preocupa mucho que el agua ahora se trate como el oro, el petróleo y otros productos básicos que se negocian en el mercado de futuros de Wall Street. El agua tiene un conjunto de valores vitales para nuestra sociedad que la lógica del mercado no reconoce. Por lo tanto, no puede gestionar adecuadamente, y mucho menos en un espacio financiero tan propenso a la especulación”, afirmó.

Esto y más en Contante y Sonante.