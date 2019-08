Experto "la devaluación china no va a tener grandes efectos sobre América Latina"

Aunque la ortodoxia económica sostiene que el abaratamiento de los productos chinos va a atentar contra la industria regional, el economista Ariel Slipak, experto en relaciones entre China y América Latina, no cree que surjan cambios significativos.

El valor del yuan sigue en mínimos que no se registraban desde la última crisis financiera internacional de 2008. La devaluación, que comenzó el pasado 5 de agosto, no da señales de acabar y alimenta una lluvia de teorías sobre la situación de la economía china, el rol estadounidense en su debilitamiento y los efectos de este cambio en la estabilidad mundial y regional.

Sin embargo, para el economista Ariel Slipak, investigador especializado en la relación entre China y América Latina, en la mirada hacia el gigante asiático hay una interpretación de la política de ese país que los economistas más convencionales no han hecho.

"China desde hace muchos años tiene una estrategia de revaluación del yuan. El deseo geoeconómico de la República Popular es que su moneda se convierta en una moneda de reserva, y para esto el yuan tiene que ser fuerte y estar apreciado", dijo en diálogo con Sputnik.

Por eso los primeros análisis plantean que la depreciación de este mes es una señal de debilitamiento, más no lo es y hay antecedentes que lo muestran. En 2015 China llevó a cabo la misma estrategia luego de que el Fondo Monetario internacional (FMI) le negara la posibilidad de que su moneda formara parte de los derechos especiales de giro, la moneda compuesta del organismo.

"Entonces devaluó un 4.6% en tres días", señaló el economista, y esto generó efectos en los mercados de tal magnitud que mantuvo al mundo en vilo y provocó que el FMI recibiera la moneda en su canasta.

"China es el principal tenedor de bonos del tesoro norteamericano. Al devaluar, los inversores internacionales se refugiaron en estos. Así subió su precio, los chinos los vendieron y compraron oro. Al comprarlos, su moneda se volvió a apreciar, y salieron más fortalecidos que antes", explicó.

Para el docente e investigador esta devaluación no difiere tanto de la anterior, y si bien es una represalia a EEUU por sus aranceles, también es una forma de proyectarse a futuro.

¿Qué tanto afecta esto a América Latina?

Para Slipak los efectos no son preocupantes puesto que "las devaluaciones coyunturales afectan cada vez menos" el comercio. Si bien para el economista los productos chinos se harán más baratos, ya lo eran mucho más que los latinoamericanos, por lo que no moverá la aguja.

"En realidad lo que afecta más el comercio es la propia estructura de los países, las capacidades tecnológicas con las que cuenta. ¿Antes de la devaluación ya no era complicada la competencia con China? Hoy los productos chinos en el mundo no compiten por tipo de cambio sino que son baratos por la alta productividad del trabajo", agregó.

Respecto a las exportaciones estas se verán menos afectadas por el cambio en el valor del yuan.

"Para el sector agroindustrial y primario extractivo no va a cambiar para nada. Lo que me preocupa es que esa sea la matriz productiva, por los métodos de extracción e impactos ambientales tan terribles que tiene. Por ejemplo, China no va a mermar su demanda a Uruguay de carnes, productos lácteos o soja, lo mismo para Argentina u otros países", concluyó.