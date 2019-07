¿La inflación es un fenómeno monetario? La pregunta que descolocó al exministro de economía argentino

El exministro de economía y actual candidato a gobernador de la ciudad de Buenos Aires, pasó por el programa 'Polémica en el Bar' y no salió ileso. A pesar de que los contenidos suelen atravesar temas de actualidad y espectáculos, la bailarina sorprendió al candidato con una pregunta inesperada.

"¿Puede ser que haya dicho que la inflación no era un fenómeno monetario?", consultó, a lo que Kicillof dijo que efectivamente no lo era. "Bueno, entonces yo tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?", repuso. En el calor de los aplausos y luego de que la atención se desviara a la propia ejecutora de la pregunta, el tema pasó y el candidato no respondió.

Gallardo, formada en contabilidad y actualmente alumna del reconocido economista ultraliberal Javier Milei, defiende la teoría monetarista, antagónica al keynesianismo profesado por Kicillof. En extremos opuestos del pensamiento económico, las dos corrientes entienden de forma contraria conceptos como la moneda, la inflación o el rol del Estado. Consultado por Sputnik, el economista Alan Cibils dijo que en el primero es donde comienzan las diferencias.

¿Qué es el monetarismo?

"Para esta visión (monetarista), básicamente el dinero es una mercancía. Es algo que entra al sistema económico para facilitar el trueque. Que sea una mercancía implica que para gastarlo haya que tenerlo o pedirlo prestado (…). Esa es la visión ortodoxa que está detrás del Fondo Monetario Internacional. Lo dijo (Mauricio) Macri repetidas veces también: 'estábamos gastando más de lo que teníamos'", apuntó Cibils.

Para el economista, el problema que tiene esa visión es que no se condice con la realidad. "El dinero moderno es un papel pintado que emite el Estado y que vale solo porque este lo dice", apuntó. Por lo tanto, los billetes y monedas no valen intrínsecamente el número impreso, sino lo que el Estado decide que valgan. Funcionan, por tanto, de forma contraria a la teoría ortodoxa, porque "primero el Estado emite dinero, luego lo gasta, y luego recauda".

Ahora más allá del origen de su aceptación, es cierto que el dinero moderno no vale lo que tiene impreso. Un billete de 10 pesos no vale 10 pesos, vale realmente lo que costó el papel y la impresión, pero el Banco Central define otro valor que es arbitrario. Esto lo diferencia de las antiguas monedas que valían su peso en oro o plata.

"Desde esta visión monetarista, cuando sube la inflación la causa es que el Estado imprime más dinero que lo que las transacciones en la economía necesitan. Cuando eso pasa se le atribuye la causa al gasto público. En ese entendido el Estado gasta emitiendo, aumenta el déficit y eso es lo que genera un exceso de demanda en la economía, y por lo tanto una suba de precios", explicó Cibils.

Por tal visión es que el FMI recomienda bajar el gasto público y realizar ajustes fiscales: al reducir el gasto habrá menos demanda y por tanto los precios caerán. Pero tal razonamiento sólo funciona bajo el supuesto de que la economía funciona con pleno empleo de su capacidad. Algo que no sucede actualmente en Argentina y que deja sin efecto la posibilidad de que el monetarismo tenga cabida.

"Entonces hace falta un aumento de la demanda para que la economía empiece a producir en niveles más altos de actividad. ¿Quién va a proveer ese aumento de la demanda? (Como plantea el keynesianismo) en situaciones de recesión los privados no van a salir a invertir y aumentar la capacidad de producción. Entonces el que tiene que gastar es el Estado y lo puede hacer porque es el que lo produce”, concluyó Cibils.