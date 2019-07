Francia: ¿el nuevo rival comercial de Trump?

El senado galo aprobó días atrás la propuesta del presidente Emmanuel Macron, conocida como 'tasa Google'. Así se convertirá en el primer país de Europa que cobrará un impuesto a gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook y Alibaba, conocidos como grupo GAFA por la primera letra de sus nombres.

De acuerdo al documento, las compañías con ingresos superiores a 25 millones de euros (28,5 millones de dólares) en Francia o 750 millones de euros (842 millones de dólares) globalmente deberán pagar un impuesto de 3% sobre sus ingresos. La medida, según estimaron las autoridades, le reportaría al país unos 563 millones de dólares al año.

"Era esperable, Francia tiene un enfoque bastante regulatorio sobre el funcionamiento de internet. Ya se ha discutido bastante en Europa, pero no ha habido acuerdo porque países como Irlanda o Luxemburgo, se han convertido en lugares atractivos para la instalación de empresas grandes de este rubro. Por lo tanto tienen intereses vinculados a su permanencia y no están alineados con la posición de cargar con impuestos la actividad", explicó Echeverría en diálogo con Sputnik.

Exdirector ejecutivo de Lacnic y experto en políticas relativas a internet, Echeverría se mostró escéptico sobre la efectividad de la nueva política. Según apuntó esta "agrega confusión" y al actuar en solitario no permite cambios importantes.

¿Por qué gravarlas?

De acuerdo al Gobierno de Macron, estas empresas aprovechan el vacío en la legislación a nivel global para no aportar al fisco lo que deberían si estuvieran en suelo galo. Es que tal como apuntó el entrevistado, el problema con estas compañías no es que no paguen impuestos, "sino dónde lo hacen".

"Es claro que el sistema tributario tradicional queda obsoleto frente a esta nueva realidad y es cierto que actividades que se producen en un país terminan tributando en otro. En su camino Francia va a tener que tomar decisiones arbitrarias. (…) Te pongo un ejemplo, suponte que yo soy uruguayo y compro una casa en Barcelona para alquilarla por Airbnb. Entonces, ¿dónde debe tributar? ¿En España porque la propiedad está en Barcelona o en Uruguay porque yo soy el propietario?", apuntó.

Austria y España evalúan implementar políticas similares, pero la presión del Gobierno norteamericano hacia el francés podría disuadirlos. "Seguramente la respuesta de EEUU, en función de los antecedentes más recientes, va a ser también imponer medidas proteccionistas", opinó el experto.

Los intereses de este país se ven perjudicados puesto que la mayoría de las empresas en cuestión son de origen estadounidense. Por este motivo, el pasado miércoles 17, Donald Trump ordenó una investigación sobre los gravámenes, acto que completó el viernes 19, cuando se comunicó por teléfono con Macron y le comunicó su "preocupación".

"No tengo dudas de que va a haber medidas, pero pueden ser en otro campo que no tenga nada que ver con la tecnología. Puede haber repercusiones en otros productos, así como Trump amenazó a México con aumentar los aranceles de productos mexicanos si no actuaban en temas de migración. El Gobierno de EEUU mostró que está dispuesto a utilizar una amplia gama de herramientas en este tipo de conflictos o desavenencias", concluyó.