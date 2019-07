Los reclamos de la Revolución rusa siguen vigentes en el mundo

Pasaron más de 100 años de la Revolución que marcó a Rusia y también al mundo. Sin embargo, para el economista Xabier Arrizabalo sobran los motivos para estudiarla. El acontecimiento, aunque distante en el tiempo, muestra una sociedad con necesidades que no difieren demasiado de las del mundo actual.

En parte motivado por sus lecturas previas y en parte por los 100 años que se cumplieron en 2017, el doctor en economía Xabier Arrizabalo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, se embarcó en la escritura de su última obra.

"Sabiendo que la efeméride iba a concitar muchas publicaciones, la mayoría de las cuales serían manipuladoras, calumniosas contra Rusia y contra la Unión Soviética, justificaba tratar de abordarlo de forma rigurosa", contó en diálogo con Sputnik.

Sin embargo no fue su única motivación, ya que el libro trae a colación teorías de pensadores de la época que hasta hoy tienen vigencia. "Yo que soy profesor de economía mundial, utilizo categorías teóricas formuladas por Lenin, como el imperialismo, o por Trotsky, como es la noción de desarrollo desigual y combinado". Categorías que hoy tienen la vigencia de hace un siglo.

"Además todas y cada una de las instituciones del gran capital financiero dicen que no hay nada que aprender, que no merece la pena estudiarla porque sería una cosa del pasado, una cuestión nostálgica. Creo que entonces los trabajadores y los pueblos, por contraposición, debemos tener muchos intereses para indagar", agregó.

Para el académico, aún en 2019 la mayoría de las reivindicaciones que condujeron al levantamiento popular no se han resuelto. Desde la polarización social a la desigualdad creciente, o el hecho de que los jóvenes estén condenados a vivir en peores condiciones que las que tuvieron sus padres, forman parte de un clima de "explosividad" que merece ser entendido para aprender de él.

"¿Cuáles son las enseñanzas? Hay distintos elementos. En primer lugar, que en el marco del capitalismo no podemos depositar ninguna ilusión de que se puedan resolver los problemas. No hay ninguna posibilidad de reformar el capitalismo porque los problemas que padecemos, la desigualdad, la premeditación y el hambre, son resultados de las leyes que lo rigen. Por tanto, la perspectiva de una transición socialista o comunista o como se la quiera llamar, no es una cuestión de nostálgicos o de rojos, sino que es una necesidad", apuntó.