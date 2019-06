"Los chinos llevan agua para su molino porque conocen bien las carencias que tenemos por aquí"

La posibilidad de que China reemplace a EEUU como potencia económica global no solo no es remota, sino que se presenta como el más probable de los escenarios en el futuro cercano. La interrogante que surge es cómo evitar que América Latina no se convierta en el patio trasero del gigante asiático, tal como lo es ahora del país norteamericano.