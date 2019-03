ABC del riesgo país: ¿de qué se trata índice que hace temblar a Argentina?

Sputnik te cuenta sobre el riesgo país de la mano del economista Martín Kalos, Director de EPyCA Consultores.

¿Qué?

El riesgo país es un índice elaborado diariamente por la Consultora JP Morgan que mide el riesgo de la deuda de cada nación. "Es una aproximación de cuánto le cuesta a un Estado, a las empresas que hay en ese Estado y a la gente que vive en ese país endeudarse", explicó Kalos.

© Sputnik / Maria Plotnikova Riesgo país de Argentina llega a máximo nivel en dos meses

Un inversor que compra bonos de deuda de una economía con alto riesgo país conseguirá mejores ganancias. El motivo es que obtendrá un interés más alto por el riesgo asumido, que si hubiera comprado tìtulos en un territorio financieramente más seguro.

Para el analista, este indicador "tiene la importancia de que si un país necesita esos dólares, ya sabe cuál es el costo que va a pagar por pedirlos prestados".

¿Dónde?

Estados Unidos es el punto de referencia de esta medida de riesgo, pero no por el obvio motivo de que lo realice una consultora de ese país sino porque es la nación respecto de la cual se mide todo el resto del mundo. La referencia es el bono emitido por el Tesoro a 10 años, considerado como el más seguro del mundo.

"Pongamos que ese bono paga 2% de interés, el riesgo país me dice cuánto más tengo que pagar yo". En el caso de Argentina, que tiene 750 puntos de riesgo país, eso significa que "al 2% que ya tiene [el bono del Tesoro] que tomamos como referencia le van a pedir 7,5% más, por lo que empezaría a negociar en 9,5% de tasa de interés en dólares", describió el economista.

¿Por qué?

La existencia del riesgo país tiene la misión de orientar a los inversionistas pero, ¿por qué su construcción se basa en los bonos estadounidenses? De acuerdo a Kalos esto se vincula con que Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia mundial.

A pesar de que países como China le siguen cabeza a cabeza en términos de generación de riqueza, hay muchas instituciones que aún están basadas en el poder estadounidense. Una de ellas es el dinero y en particular el dólar, que domina el sistema financiero internacional, apuntó.

"¿Quién emite los dólares? Estados Unidos. Entonces si yo quiero que me paguen en dólares (…) Estados Unidos es el que puede pagarlos. Mientras el dinero mundial sea el dólar no hay riesgo de que no tenga con qué pagar".