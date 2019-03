En las sombras: la banca paralela china presta 50% del dinero que se mueve en el país

El complejo entramado que compone la banca paralela china se expande ante un gobierno que no logra controlarlo. "Es un sistema que involucra a miles de instituciones financieras que prestan a compañías, gobiernos locales y a cientos de millones de personas", explicó a Sputnik el doctor Carlos Aquino, especialista en economía asiática de la universidad peruana de San Marcos.

Un documento del Banco de España titulado 'Los desequilibrios de China y el papel del sector financiero', analizaba la situación de esta actividad en 2017 y calculaba que el 50% de los préstamos bancarios en el país asiático se daban por instituciones irregulares. Esto según el propio Banco del Pueblo Chino (Banco Central) atenta contra la correcta asignación de los recursos y genera una morosidad incontrolable.

A criterio de Aquino, esta banca ha crecido a dimensiones extraordinarias respecto de otros países debido a las exigencias de las autoridades que incluyen, entre otras cosas, restricciones a los montos que pueden prestar, encajes superiores a los del mercado internacional y lineamientos sobre las actividades a las que se les puede otorgar dinero y a las que no.

"En China los bancos no pueden prestar más del 75% de los que representan sus depósitos. En otros países los bancos pueden prestar mucho más. Entonces encuentran la forma de hacerlo de una forma que no esté supervisada", apuntó.

A esto se suma el carácter fuertemente regulacionista del país que choca con las aspiraciones nacionales de convertirse en una economía de mercado. Así, de acuerdo al especialista, el ente supervisor chino "dice a los bancos: ‘ustedes tienen que prestar a esta industria sí a esta industria no'". Esto nuevamente pone a los bancos chinos en desventaja respecto a sus iguales en el resto del mundo.

"Se supone que en otros países del mundo los bancos pueden prestar literalmente a quien quieran pero el Gobierno chino no lo permite. Dice, 'tienen que apoyar esta industria porque está en el interés del Gobierno chino desarrollarla'". O no, 'no puedes apoyar esta industria porque no nos conviene como país'", explicó.