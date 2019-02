¿Cumplirá Duque? Colombia discute el fracking

El presidente colombiano Iván Duque prometió durante la campaña electoral que no habría fracking durante su Gobierno. Los motivos: preocupación por los recursos hídricos y la biodiversidad del país. Pero tras solo unos meses de mandato, su Gobierno evalúa la aplicación de esta técnica para buscar hidrocarburos.

La Comisión de Expertos sobre la exploración de Yacimientos No Convencionales (YNC) se ha expedido pero no ha bajado la polémica en torno al tema. Conformada por 13 científicos de distintas disciplinas para evaluar la posibilidad de introducir la fractura hidráulica (fracking) de formaciones rocosas para encontrar gas y petróleo, el grupo fue impulsado por el Gobierno para obtener una opinión fundada sobre este proceso. Aunque los resultados no dan luz roja a su puesta en práctica, tampoco motivan un cambio hacia esta senda.

El abogado y economista colombiano José Roberto Acosta habló con Sputnik sobre los resultados del estudio, que a su criterio no suman demasiados elementos al debate, pero reconocen debilidades de un sistema que no está preparado para gestionar un proceso tan delicado a nivel ambiental y económico.

"La comisión demuestra y certifica que no hay un autoridad nacional de licencias ambientales con la capacidad humana, técnica y logística para garantizar lo que llaman ellos ‘fracking responsable', ni tampoco la información geológica suficiente y transparente para saber si en las zonas en que se va a desarrollar se minimizarán los riesgos de sismicidad y contaminación de aguas. (…). Ellos no han dado vía libre, por el contrario han dejado en evidencia las falencias institucionales y geológicas del país", apuntó.

Para el economista, miembro de Justicia Tributaria de Colombia, Duque y su ministra deberían abstenerse de adelantar la exploración de este tipo de proyectos, que no hacen más que acrecentar un modelo altamente extractivista promovido desde hace 60 años en toda América Latina y en especial en la nación cafetera.

"Lo más grave es que se nos ha hecho creer que Ecopetrol (colombiana) sería la pionera en la extracción del método fracking, pero lo que se prevé es que Ecopetrol una vez logre las licencias de explotación las termine vendiendo o cediendo a multinacionales extranjeras con una capacidad técnica mucho mayor que ellos".

De esta forma, la firma colombiana se convertiría en un mero intermediario "entre lo que es la licencia ambiental del fracking y los explotadores finales". De hecho, según reconocieron la ministra de Minas y Energía y el director del gremio de los petroleros, se habla de dos empresas extranjeras, una china y otra norteamericana.

"Empresas que no son grandes generadoras de empleo y tampoco de las rentas que prometen", debido al incumplimiento con las cargas tributarias y los derechos de explotación del recurso, aclaró.