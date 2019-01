¿Cómo llegó el Reino Unido a la encrucijada del próximo 15 de enero?

A esta altura todo puede pasar y si el martes 15 la votación no acompaña a la primera ministra Theresa May no sería raro que renuncie, analizó en diálogo con Sputnik el doctor en Ciencia Política Roberto Durán. Para el académico de la Universidad Católica de Chile, la mandataria se ha convertido en "persona non grata" en el parlamento británico, incluso para los miembros de su propio partido.

La última prueba de su falta de apoyo tuvo lugar esta semana, cuando la Cámara de los Comunes aprobó una enmienda que obliga a su gobierno a esbozar en apenas tres días-y no en 21 como estaba previsto- un plan alternativo si el actual es rechazado el próximo martes. Tarea casi imposible debido a que el tiempo es demasiado acotado como para volver a acordar con la Unión. Para el analista esta distancia se ocasionó mucho tiempo atrás con su alejamiento de las prácticas legislativas habituales.

© REUTERS / Toby Melville La Comisión Europea no planea nuevos encuentros con Londres dedicados al Brexit

"Ella cometió el error, a mi juicio, de no informar recurrentemente al parlamento del proceso de negociaciones iniciado hace dos años. (…) Pongo por caso la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, un tema que fue siempre postergando hasta hace unos seis meses atrás. Seis meses atrás en que a raíz de una serie de artículos que empezaron a aparecer en periódicos de Irlanda del Norte y algunos haciéndose eco en Irlanda del Sur empezó a surgir la urgencia de este tema", apuntó.

Este episodio, junto a las desinformaciones en asuntos tan relevantes como el régimen aduanero tras el divorcio calaron hondo entre los legisladores que alimentaron aún más su antipatía en los rechazos de la mandataria a responder preguntas e interpelaciones de otros legisladores. Actitud no solo inesperada sino peligrosa en un régimen parlamentarista como el británico.

"Gran Bretaña en este caso está pagando también el costo de tener un régimen que invalida las condiciones impuestas por el gobierno, algo que en otros países no sucede. Entonces es grave. Yo tengo la impresión ya hablando en el futuro mediano de que si esto no se soluciona bien va a tener un estallido muy parecido y peor al que tuvo Francia estos últimos días con los chalecos amarillos. Por eso yo creo que la proposición del señor Jeremy Corbyn (líder de la oposición laborista) en el sentido de que llamar a nuevas elecciones sería la única solución", sentenció.