Stablecoins, las criptomonedas contra la inestabilidad de precios

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Evolución de las criptodivisas: de 'hype' especulativo a herramienta de control financiero

En el lapso de un año, el bitcoin, la criptomoneda más reputada y antigua de todas tuvo una caída en su precio que pasó de 19.000 dólares a unos exiguos 3500. Durante ese período los picos al alza y a la baja invadieron al mercado y sus movimientos desestimaron su empleo como medio de pago. Ante la necesidad de contar con activos digitales menos volátiles surgieron las stablecoins o monedas estables.

A diferencia de las clásicas cripto, las stablecoins cuenta con un respaldo ya sea en moneda fiat (regular), como el dólar o el euro, en metales preciosos o en otras criptomonedas. La compañía argentina Money on Chain eligió el bitcoin como sustento y comercializa su opción de stablecoin basada en contratos digitales.

"En nuestro caso es una capa sobre Bitcoin que lo que te permite es generar un bitcoin estable, un token que siempre tiene el mismo valor. Lo interesante de Money on Chain es que es una solución descentralizada. Esto quiere decir que no tenés riesgo de contraparte, no tenés que confiar en Money on Chain de que tu dinero va a estar de vuelta sino que tu dinero está garantizado por un contrato inteligente en la red de Bitcoin”.

Así lo explicó en diálogo con Sputnik Max Carjuzaa, fundador y director de la compañía. Para el empresario argentino el bitcoin es un respaldo más seguro que el dinero fiat ya que este último requiere de una institución que lo vigile y el bitcoin no lo necesita puesto que su control reside en la tecnología.

Bajo su criterio, esta volatilidad acompañará a la moneda por mucho tiempo ya que estas monedas recién se están constituyendo como opción para una pequeña parte de la población mundial y cada nueva oleada de compradores genera desequilibrios en el precio.

“Entonces nosotros creemos que hay que brindar una solución a esta volatilidad para que las criptomonedas puedan ser usadas en el día a día”, agregó.