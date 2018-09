Tu dinero puede estar siendo usado para fines que no imaginas

No a la guerra. La frase se leía en miles de carteles de manifestantes que se congregaban frente al Capitolio estadounidense durante su guerra con Vietnam. Pero los mismos que coreaban consignas de paz financiaban el conflicto sin notarlo. Los bancos en que colocaban su dinero invertían en lo que era más rentable y menos ético: el enfrentamiento.

La revolución contracultural que atravesó Estados Unidos en la década de 1960 llegó a Europa durante el Mayo Francés de 1968 y generó gran efervescencia social y conceptos muy ricos como el de Banca Ética. Así lo contó en diálogo con Sputnik uno de los mayores exponentes de esta banca alternativa en el mundo. Se trata del catalán Joan Melé, un banquero devenido en activista de las finanzas transparentes y el comercio justo.

"Era la época de la guerra de Vietnam y la gente se manifestaba contra la guerra. Pero un día descubrieron que ellos estaban financiándola y pusieron el grito en el cielo. ‘¿Cómo es posible?', se preguntaban. No sé, usted sabrá qué hizo con el dinero. ‘Yo nada', decían inocentes, ‘yo la he llevado al banco'. Bueno, ¿y qué le ha dicho al director? ‘Que me dé la máxima rentabilidad posible'. Entonces lo está haciendo bien, porque lo invierte en guerras que son un negocio redondo".

Así relató Melé el nacimiento de este concepto de banco originado en una indignación que rápidamente llegó a Europa y dio lugar a Triodos. Nacido en Holanda fue el primer banco de este tipo en el mundo y se extendió a Francia, España, Inglaterra, Bélgica y Alemania. Melé, quien aún se desempeña como miembro del Consejo Asesor de esa institución, explicó que entre sus principios destacan la transparencia sobre las áreas en que invierten, y detalles como la minimización de la brecha salarial entre empleados y ejecutivos.

"Hay gente que dice que los bancos tienen mucho dinero. No tienen nada, gestionan nuestro dinero. Por lo tanto los clientes tienen el derecho y la responsabilidad de saber qué está haciendo el Banco con ese dinero. Capaz soy un ambientalista y están financiando empresas que contaminan o soy un defensor de los derechos de la mujer y estoy financiando una empresa que explota a las mujeres. Entonces esta necesidad de transparencia es fundamental", apuntó.

En América Latina el concepto llegó recientemente y Chile fue el iniciador en la región. Doble Impacto, un banco que según su web aún está en construcción surgió con el asesoramiento de Melé y emprendedores del país latinoamericano.