La ropa y los cosméticos que usas podrían terminar en tu plato

Ocho millones de toneladas de plástico entran en el océano cada año. Entre 2002 y 2013, la producción anual de plástico, no sólo no disminuyó a nivel mundial sino que aumentó casi un 50%. Parte de ese plástico no se se ve a simple vista pero genera daños de enormes dimensiones.