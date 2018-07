"Las propuestas de López Obrador han sido declarativas pero no propositivas"

Para la economista mexicana Antonieta Barrón, la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador demuestra un cambio político pero aún no es claro cómo financiará el cumplimiento de sus promesas de campaña.

© AFP 2018 / Pedro Pardo Plan de López Obrador contra narcos en México se basará en "paz y reconciliación"

Con el apoyo de una variopinta coalición integrada por varias alas de la izquierda, y por el Partido Encuentro Social, de corte evangélico y conservador, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el presidenciable más votado de la historia reciente de México. El politólogo de larga carrera en el Partido por la Revolución Democrática (PRD) logró el apoyo popular luego de dos intentos fallidos en elecciones anteriores.

AMLO como se le conoce por el acrónimo de su nombre reconvirtió su propuesta y gobernará para toda la ciudadanía, aunque según dejó claro la prioridad serán "los más humildes y olvidados".

Sus propuestas incluyen un fortalecimiento del salario mínimo, que hoy ronda los cuatro dólares diarios, un aumento del 100% en las pensiones a los adultos mayores, y un incremento significativo en las becas para eliminar las brechas socioeducativas.

"Está tratando de buscar elementos que tengan que ver con el deterioro económico de la población. Aborda el aumento de la pobreza y el deterioro que está dejando un país en ruinas. La gasolina ha subido enormemente día con día, todo lo que se consume en las grandes ciudades, que es donde se concentra la población, tiene ruedas. Entonces tenemos una tasa de inflación imparable de 5 o 6%. Y los salarios no aumentan", analizó la doctora en economía mexicana Antonieta Barrón.

Para la experta en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, lo que resta saber es de dónde se obtendrán los fondos para cumplir estas premisas.

"Dijo que se iba a hacer una rendición profunda del gasto público, de los ingresos. Que se compromete a no aumentar la deuda y que si detiene la corrupción, con lo que se ha perdido por corrupción se pueden resolver esos problemas inmediatos de apoyo social. Pero no se ha atrevido a decir que va a incrementar los impuestos. Sus declaraciones han sido declarativas pero no propositivas", explicó.

El político de 64 años tiene por delante cuatro de meses de transición hasta que el 1 de diciembre asuma como primer mandatario de México.