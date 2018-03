Guerras y batallas: Trump presiona el comercio internacional

Las finanzas y el comercio internacionales tienen un nuevo ritmo desde que el magnate inmobiliario Donald Trump asumió como presidente estadounidense. Se mueven al son de sus discursos, y más aún, de sus publicaciones. El mandatario ha disparado contra economías de todo el mundo y su campo de batalla ha sido el internet y particularmente las redes sociales.





En su última arremetida el pasado primero de marzo se mostró proclive a una guerra comercial, que según escribió, "es fácil de ganar". Los instrumentos elegidos para ella fueron un aumento de aranceles del 25% al acero y de un 10% al aluminio, propuesta que dijo que formalizará esta semana.El efecto de sus palabras provocó pérdidas en varios mercados, debilitó el oro e hizo tambalear el dólar. Desde las trincheras contrarias las represalias no demoraron y los principales afectados prometieron medidas. Desde la Unión Europea planean aranceles recíprocos y mediación de la Organización Mundial del Comercio. Desde Canadá, dificultades para acordar de cara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y las respuestas continúan, aunque para el economista Jorge Castro, una guerra no es probable."Es muy difícil que esto se transforme en una auténtica guerra comercial porque el contexto no es apropiado. Se da una recuperación del crecimiento de la economía mundial en los últimos dos años. Hay que tener en cuenta que en este momento en los últimos tres meses la economía está creciendo por encima del 5% anual. EEUU en los últimos tres meses creció a una tasa anualizada del 4%" explicó.

Lea más: La UE acudirá a la OMC para frenar la 'guerra comercial' de EEUU

A esto se suma la posición de ventaja de Estados Unidos frente a sus potenciales rivales. Según el experto el país norteamericano "representa casi 45% del total de las importaciones globales de acero y un porcentaje algo inferior pero también muy relevante, de importaciones de aluminio". De tal forma, Trump parece manejar los hilos del mercado y sus posibilidades de salirse con la suya son importantes.