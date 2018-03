Criptomonedas: "Son como el Uber del sistema financiero"

Las religiones y las monedas comparten un fundamento básico: la fe. Sin ella no pueden funcionar. En el caso de las monedas, no son más que un papel y un trozo de metal moldeado. De igual forma se comportan las criptomonedas, cuya base tecnológica podría convertirlas no solo en nuevas religiones sino también en el Uber del sistema financiero.