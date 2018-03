Dinero: un tabú que derriba parejas

"Creo que la plata sigue siendo un tema tabú, y las parejas no hablan de plata". Así explica el creador del blog Neurona Financiera, Rodrigo Álvarez, al que considera uno de los mayores generadores de problemas en las relaciones interpersonales: el dinero.

Para el también autor del libro Finanzas Ninja, a la hora de convivir hay que tener en cuenta que hay roles que se contraponen y que deben ser considerados para que la pareja se entienda.

"Por lo general se da que una de las personas, tiende a ser el más arriesgado, el más gastador, el que dice 'mira el negocio que acabo de hacer'. Y el otro que es más conservador, y que dice 'espera. Guardemos, ahorremos, pensemos en futuro'. Y suele haber conflicto entre ambos roles".

Lo que recomienda ante esto es el diálogo, para que los planes sean consensuados y no se den malos entendidos que desgasten la pareja. "Cada pareja maneja distinto sus finanzas. Tenemos en un extremo los que no hacen nada y fluyen. A veces la electricidad la pagas vos y otras veces la pago yo, y eso no permite llevar un control. Depende de quien tenga plata para que haga las cosas", apuntó.

Para lograr mayor eficiencia y menos problemas en el largo plazo sugiere la creación de un fondo común del que se saque el dinero.

"Ahí un poco lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos medir el aporte monetario que tiene una persona al núcleo familiar, para decir que este aporta más que otro en sentido completo. ¿A qué me refiero con esto? No puede tener privilegios en la familia quien aporta más dinero", alertó.

A pesar de que esta planificación puede ser desgastante y para muchos abrumadora, hará de la convivencia un negocio redondo. Los gastos fijos, como el alquiler, o los impuestos pasarán a ser compartidos y por lo tanto se reducirán.

¿Pero qué sucede si luego de la convivencia la separación es inminente? Para Álvarez lo más racional sería una división de bienes o un acuerdo prematrimonial que evite futuras discusiones. "Pero no es algo que quede muy bien cuando uno se va a vivir con su pareja".

Por esto las partes deben tener claro que todos los bienes comprados bajo el matrimonio serán comunes, sin importar si el dinero fue adquirido u ahorrado previo a la unión. "Si yo tenía un auto antes de casarnos, lo vendo, y mientras estamos casados compro uno más grande, ese nuevo auto pasa a ser de los dos aunque el anterior era solo mío", explicó. Por esto, para él, saber las opciones y sus consecuencias es básico si nos vamos a embarcar en ese proyecto.