"El que quiera jugar con el dinero no invierta en bitcoins, mejor que vaya al casino"

"En el momento actual entrar al tema del bitcoin es absolutamente de locos".

Así lo entiende el doctor en economía Roberto Centeno, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. A su criterio es más inteligente apostar el dinero en juegos de azar que en la compra de bitcoins. "Por lo menos en la ruleta si gana le van a dar el dinero y en el caso del bitcoin pues ya veremos cómo lo recupera.

Además (en el caso de la criptomoneda) las posibilidades de pérdida son infinitamente superiores a las posibilidades de ganar", opinó. Opuestamente a su precio, la volatilidad del bitcoin sigue siendo alta. Luego de un diciembre con picos de 20.000 dólares, la moneda virtual perdió la mitad de su valor y ronda los 10.000 dólares.

El último desencadenante de su caída fue un anuncio del gobierno surcoreano que podría prohibir o al menos limitar el uso de la divisa en el país. Seúl había sido uno de sus principales impulsores, y su rechazo hizo tambalear, una vez más, al cambiante mercado.

Lea además: El Banco Central ruso advierte sobre posible 'efecto Viagra' de las criptodivisas.

Para el experto que hace meses advierte de los riesgos de esta inversión, "no hace falta ser premio Nobel de economía para darse cuenta de que esto iba a caer y que habría gente que perdería mucho dinero".

© REUTERS/ Stringer Maduro propone a países del ALBA sumarse a criptomoneda petro

A su criterio la última baja de precios no es más que un síntoma de una larga enfermedad financiera."No es solamente el tema de Corea, es que hay toda otra serie de países que están poniendo trabas y creo que al final del día la gente que se metió allí va a acabar perdiendo todo su dinero. Porque además se están produciendo otras cuestiones como son las estafas, en las que a la gente no le pagan cuando quieren vender sus bitcoins. Por eso creo que va a acabar desapareciendo, no así toda la tecnología que hay detrás", sentenció.