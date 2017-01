Saber comprar: claves para gastar menos

A todos nos gustaría que el dinero nos rinda más . Mariano Gorodisch, máster en Dirección de Empresas, habló a Sputnik sobre las claves para un consumo más eficiente y responsable. Para el autor la concepción sobre las compras cambió. "Antes, hacer las compras con descuento estaba mal visto. Ahora pagar el precio full está mal visto, parece de tontos", dijo.

Entrar al cine con vouchers de 2 x 1, o utilizar los días de descuento de los centros comerciales, es la norma y no la excepción. Y según Gorodisch en esas fechas se vende tres veces más que en un día común. Hay que estar atento para no caer en las trampas: "Hay que tener cuidado con los descuentos mentirosos", explicó, refiriéndose a los locales que inflan los precios, pero con el descuento terminan siendo tan altos como un día regular, o con los precios que no suben en productos que traen menos cantidad.

Lea más: "El mundo será golpeado por un huracán financiero"

El experto en economía doméstica también se refirió al ahorro. Adelantar consumos es la primera clave. Comprar todo aquello que esperamos que suba, sobre todo en los países con inflación más alta. Respecto a las monedas en las que guardar lo ahorrado, "lo más conservador es (ahorrar) en dólares. Igualmente también esos dólares tratar de invertirlos porque sino tenés inflación en dólares. Entonces cambiarlos y ponerlos a trabajar en algo", dijo y comentó algunas formas de inversión.

Esos y otros consejos en este Contante y Sonante.