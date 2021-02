Virus de Nipah: ¿puede convertirse en la próxima pandemia?

La alerta sobre este virus surgió a raíz de que un equipo internacional de científicos, encargados de detectar y detener enfermedades que pueden pasar de animales a humanos. Se tomaron muestras de murciélagos y se encontraron varios nuevos virus, entre ellos el de Nipah, que preocupa por su alta tasa de mortalidad que va entre el 40 y el 75%.

"El virus Nipah es un patógeno de la familia Paramyxoviridae, a la que pertenece el del Sarampión y otros virus contra los que nos vacunamos con la triple vírica. Los primeros casos de Nipah se dieron a finales de 1998 en Malasia", contó a Sputnik el virólogo español José Antonio López Guerrero.

El virus se transmite de animales a humanos. Se cree que el reservorio principal son los murciélagos frugívoros, que son los que se alimentan de las frutas. Pero también se han detectado casos en cerdos, caballos y mascotas. En cuanto a las transmisión entre personas, se da a través de fluidos corporales y no por aire como el SARS-CoV-2.

El período de incubación suele ser largo y luego produce síntomas respiratorios, con neumonías atípicas, cefaleas, fatiga, náuseas, dolor de cabeza y dolor muscular. En los casos más graves el virus entra en el sistema nervioso central y produce encefalitis, una inflamación del cerebro que puede causar convulsiones e incluso la muerte.

Hasta ahora se detectaron pocos brotes en el mundo y todos han sido controlados. La mayoría ocurrieron en el sudeste asiático y el último se dio en mayo del 2018. Aunque no podría descartarse una posible pandemia por este virus, es poco probable.

"Riesgo cero sobre una posible pandemia por Nipah no existe. Pero en principio los virus que son tan virulentos y que no se transmiten por vía aérea no son los más peligrosos para producir pandemias", concluyó López Guerrero, director de Neurovirología del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid en España.