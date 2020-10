Materia oscura: el trabajo del único argentino nominado al Nobel de Física

El astrónomo Julio Navarro fue el único argentino incluido en la lista de Citation Laureates, que incluye a investigadores cuyo trabajo es digno de un Nobel, debido a sus estudios sobre estructura cósmica y materia oscura, esa sustancia que no se ve pero ocupa la mayor parte del universo.

"Cuando llegan este tipo de reconocimientos uno se pone a mirar hacia atrás, porque no hay mucho que mirar hacia adelante. Para mí fue un logro muy importante y motivo de orgullo para mi país, para el sistema que me formó y para la gente que me educó y me apoyó", contó Navarro.

Su interés por la astronomía se despertó cuando de pequeño, en su ciudad natal Santiago del Estero —ubicada al norte de Argentina—, observaba las estrellas en las noches de calor en las que no quedaba otra opción que dormir afuera.

"Sacábamos las camas al patio y dormíamos allí. Y cuando se cortaba la luz, se apagaba la ciudad y se encendía el cielo. Los ojos se te iban acostumbrando a la oscuridad y las estrellas parecían cada vez más brillantes. A veces estaba la luna, a veces no, no se entendía bien. Me fascinó no solo la belleza del cielo del sur, sino ese mecanismo de relojería que domina los patrones que se mueven en el cielo", relató .

El astrónomo cursó la primaria y la secundaria en Santiago del Estero pero luego se mudó a Córdoba para hacer una licenciatura y un doctorado en Astronomía. Era tal su pasión que logró conseguir una llave duplicada del observatorio, al que entraba a escondidas por la noche para realizar simulaciones computacionales para su trabajo final de grado.

En 1989 fue becado para estudiar en la prestigiosa Universidad de Harvard. A partir de ese momento trabajó siempre en el exterior y regresaba a Argentina solo de visita. Su tesis se basó en las colisiones de galaxias, rodeadas de grandes halos de materia oscura, tema en el que continúa trabajando hasta hoy.

El misterio de la materia oscura

© Foto : Cortesía Julio Navarro Astrónomo argentino Julio Navarro

Los primeros trabajos de Navarro se centraron en cómo las galaxias se transforman cuando chocan entre ellas y se fusionan en una galaxia nueva, algo que las vuelve cada vez más masivas. Al estudiarlo, se dio cuenta de que este proceso estaba dominado gravitacionalmente por la materia oscura.

"Sabemos que existe esta sustancia y que supera muchísimo en masa a la materia ordinaria que conforma las estrellas. La detectamos de una forma astrofísica, vemos sus efectos gravitatorios, cómo influye en el movimiento de galaxias y estrellas, pero no hemos podido verla en el laboratorio", explicó.

La mayor hipótesis hasta ahora es que la materia oscura está compuesta por una partícula subatómica fundamental que aún no ha podido ser observada al no interactuar con la luz. La carrera científica por revelar este misterio es tan grande que se le denomina "el nuevo Santo Grial de la física experimental".

"El universo no existiría como lo vemos sin materia oscura porque esta es 10 veces más importante que la materia normal. Si sacáramos del universo todo lo que se puede ver, sólo habríamos quitado el 10% de su masa. La materia oscura es el andamiaje gravitacional, sin ella no existiría ninguna de las estructuras que vemos", concluyó.

Julio Navarro trabaja como profesor e investigador de la Universidad de Victoria en Canadá. Tiene más de 140 publicaciones en revistas científicas y obtuvo numerosos premios a lo largo de su carrera. Dos de sus artículos fueron citados unas 13.000 veces en todo el mundo, hecho que le valió la candidatura al Nobel de Física.