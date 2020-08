Hallan dientes de un dinosaurio carnívoro que vivió hace 150 millones de años

El Ceratosaurus habitaba en la Tierra hace 150 millones de años en EEUU, Portugal y Tanzania. Y de acuerdo con el último descubrimiento, publicado en la Journal of South American Earth Sciences, también en Uruguay.

"Hace ocho o 10 años vamos a este lugar en Tacuarembó, donde encontramos dientes de dinosaurios carnívoros, que llaman la atención por el tamaño que tienen. En diciembre del año pasado encontramos restos de otra especie llamada Torvosaurus, pero entre estos había unos diferentes y nos animamos a analizarlos y compararlos con dientes de todo el mundo", contó el doctor Matías Soto, geólogo, paleontólogo y uno de los líderes de esta investigación.

Diente de 'Ceratosaurus' hallado en Tacuarembó, Uruguay © Foto : Gentileza Matías Soto

Diente de 'Ceratosaurus' hallado en Tacuarembó, Uruguay © Foto : Gentileza Matías Soto

Hallazgo de fósiles de 'Ceratosaurus' en Uruguay © Foto : Gentileza Matías Soto

Hallazgo de fósiles de 'Ceratosaurus' en Uruguay © Foto : Gentileza Matías Soto 1 / 4 © Foto : Gentileza Matías Soto Diente de 'Ceratosaurus' hallado en Tacuarembó, Uruguay

Fue así que determinaron que se trataba de la especie Ceratosaurus —un poco más pequeña que el Torvosaurus— que medía entre seis y siete metros de largo (el tamaño de dos autos) y se caracterizaba por tener un cuerno en la nariz y unas placas de huesos en la espalda a modo de armadura. Este último aspecto es extraño de encontrar en dinosaurios carnívoros.

"Si nos imaginamos una pirámide donde en la punta están los carnívoros, nosotros ya tenemos dos de estos, entonces hacia abajo se tiene que ensanchar más. No puede haber tantos carnívoros grandes si no hay muchos herbívoros para comer. Pero de estos, por ahora, encontramos solo huellas. No hemos hallado los dientes ni los huesos", añadió el investigador de la Facultad de Ciencias en Uruguay.

En cuanto al ambiente en el que vivían los Ceratosaurus, se cree que en el Jurásico Tardío había un gran desierto que abarcaba el norte de Uruguay, norte de Argentina, sur de Paraguay, sur de Brasil y que se extendía hasta Namibia, en la costa oeste de África —que en ese entonces estaba unida a Sudamérica—.

En este desierto había ríos y charcos, donde habitaban numerosas especies como peces, cocodrilos, tortugas y dinosaurios. Pero Uruguay es el único país de esta gran región en el que se han encontrado huesos y dientes.

"Los dientes que encontramos de Ceratosaurus son los de la punta de la boca, los de adelante. Ahora estamos buscando los de más atrás. También vamos a hacer un proyecto en Suiza para, a partir de los dientes que tenemos, saber el clima que había en esa época, la salinidad, incluso hasta la temperatura corporal del animal. Podemos saber si tenía fiebre hace 150 millones de años", concluyó Soto.