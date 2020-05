40 años del fin de la viruela, el primer virus combatido a escala mundial

El 8 de mayo de 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la viruela estaba oficialmente erradicada, convirtiéndose así en la primera enfermedad combatida a escala global. Esto se logró gracias a la vacunación, a las medidas de prevención y a la colaboración de países de todo el mundo.

La viruela fue una enfermedad mortal muy contagiosa—solo en el siglo XX se cobró 300 millones de vidas— que afectó a la humanidad durante miles de años y de la que siempre se temía que hubiera un nuevo brote que se convirtiera en epidemia.

"La viruela es producida por el virus llamado variola y surgió cerca del 10.000 a. C. A partir de ahí ha tenido un impacto profundo en la historia de la humanidad y en el establecimiento de nuestras sociedades modernas. Su apogeo fue en los siglos XV y XVI en Europa y se desplazó a las Américas con la conquista. Al llegar tuvo un efecto devastador sobre las poblaciones indígenas", contó la doctora Rosa Elena Sarmiento, viróloga de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Existían dos cepas de virus: una más virulenta, la variola mayor, y la menos agresiva, la variola menor. La primera tenía una mortalidad de alrededor del 30% y sus principales síntomas eran fiebre, vómitos y llagas o erupciones cutáneas, que llegaban a deformar e inmovilizar a los pacientes y hasta producir ceguera.

"La variola menor tenía una tasa de letalidad del 1% y generaba un exantema más leve. Esta fue la que se empezó a utilizar para tratar de contrarrestar la infección. Durante los años 60, cuando se empezó a trabajar con la vacunación extensa, comenzaron a disminuir los casos de viruela. En 1977 se registró el último caso en Somalia", añadió Sarmiento.

El peligro del bioterrorismo

La vacunación masiva fue esencial en el combate del virus, pero también ayudó el hecho de que el ser humano era "el único hospedero" de la viruela, a diferencia del actual coronavirus que afecta también a animales . Pero, ¿es posible que regrese esta enfermedad?

"Idealmente pensamos que no, si no está circulando el virus no tiene por qué resurgir. La OMS realiza un seguimiento de los países que aún tienen reservas de cepas virales guardadas en laboratorios y ha destruido varias para minimizar el riesgo del bioterrorismo. Sin embargo, aún hay lugares donde se tiene el virus porque si llegara a surgir un brote de viruela se podrían desarrollar las vacunas", concluyó la viróloga mexicana.